طلاق بیشترین دلیل خود سرپرستی زنان در اردبیل است

خسرو امیدوار در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: در حال حاضر ۱۲ هزار و ۵۰۰ نفر در حوزه امور اجتماعی بهزیستی استان خدمات دریافت می‌کنند که از این تعداد سه هزار و ۷۰۰ نفر زنان سرپرست خانوار هستند.

وی افزود: مشاوره با زنان سرپرست خانوار نشان می‌دهد علاوه بر مشکلات روحی و عاطفی خودباوری این گروه از زنان در وضعیت مطلوبی نیست و به همین دلیل در اداره زندگی خود دچار مشکل می‌شوند.

معاون امور اجتماعی بهزیستی استان تصریح کرد: برای رفع این مشکل تلاش بر این بوده فرهنگ کار و خوداشتغالی در بین زنان سرپرست خانوار تقویت شود و با شیوه‌های مختلف زمینه توانمندسازی را تسهیل کنیم.

امیدوار با اشاره به فعال شدن گروه‌های همیار و گروه‌های تأمین مالی خرد ادامه داد: به منظور تأمین مسکن زنان سرپرست ۴۰ میلیون ریال کمک بلاعوض پرداخت و انشعابات نیز به صورت رایگان تأمین می‌شود.

وی به تأمین هزینه‌های درمانی و معیشتی و تحصیلی اشاره کرد و افزود: علاوه بر این مستمری ماهانه مبلغ ۵۳۰ هزار ریال تا یک‌میلیون ریال به این گروه از زنان به فراخور نیاز پرداخت می‌شود.

معاون امور اجتماعی بهزیستی استان به تحت پوشش قرار دادن بیمه زنان سرپرست نیز تأکید کرد و بیان داشت: در این راستا ماهانه ۶۰۰ هزار ریال به مدت ۱۰ سال برای زنان سرپرست شهری پرداخت می‌شود تا بعد از ۱۰ سال مستمری دریافت کنند.

امیدوار با بیان اینکه مشابه بیمه برای زنان و دختران روستایی و عشایر نیز پرداخت می‌شود، افزود: علاوه بر این هزینه بیمه کارفرمای زنانی که شاغل شده‌اند نیز تأمین می‌شود.