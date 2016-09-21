سرهنگ هادی امیدوار در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طی ۲۴ ساعت گذشته در راه‌های استان خراسان رضوی ۱۲ فقره تصادف جاده‌ای، ۱۹ نفر کشته و زخمی بر جا گذاشت.

وی افزود: از این تعداد تصادف، ۱۱ مورد تصادفات جرحی بوده‌اند که منجر به زخمی شدن ۱۷ نفر از هموطنان شد.

رئیس پلیس راه خراسان رضوی بیان کرد: تنها در یک تصادف که بین یک دستگاه تریلی و یک دستگاه نیسان در آزادراه شهید شوشتری به وقوع پیوست دو نفر کشته شدند.

امیدوار همچنین به راه‌های خراسان رضوی در روز چهارشنبه اشاره کرد و گفت: با توجه به آغاز مدارس در حال حاضر ترافیک بسیار روانی را در راه‌های استان شاهد هستیم.

وی در ادامه گفت: از روز پنج شنبه عصر با توجه به آخرین موج خروج و ورود مسافران به خراسان رضوی محدودیت‌های ترافیکی ویژه‌ای در استان اعمال می‌شود و تیم‌های گشت و اورژانس آماده باش هستند.