معرفی چهره مقاومت/ نامزدهای بخش اقلام تبلیغاتی اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با برگزاری چهاردهمین جشنواره بین‌المللی فیلم «مقاومت» شورای سیاست‌گذاری این رویداد سینمایی به‌ منظور الگودهی و معرفی الگوی نمادینی از جلوه‌های مقاومت و پایداری چهره مقاومت سال ۲۰۱۶ را معرفی می کند.

چهره سال مقاومت پس از ارزیابی و بررسی اسطوره‌های مقاومت دنیا به ‌ویژه چهره‌های شاخص مقاومت جهان اسلام که به دلیل موقعیت جغرافیایی، تاریخی، سیاسی و فرهنگی از شاخصه‌ها و ویژگی‌های منحصربه‌ فردی برخوردار باشند انتخاب می‌شوند.

انتخاب چهره مقاومت سال توسط کمیته‌ای از صاحب‌نظران صورت می‌گیرد که بعد از بررسی و تحلیل جایگاه، اهمیت، میزان تأثیرگذاری، نقش مرجعیت و راهبردی شخصیت‌ها در ایجاد تحولات تاریخی، اجتماعی و فرهنگی به شورای سیاست‌گذاری جشنواره پیشنهاد می‌شوند و سپس، از میان چهره‌های معرفی‌ شده یک شخصیت به ‌عنوان شخصیت ممتاز و شاخص مقاومت سال معرفی می‌شود.

در این دوره جشنواره سید عبدالملک حوثی رهبر شیعیان یمن به‌ عنوان چهره مقاومت سال ۲۰۱۶ معرفی شد.

یادداشت دبیر جشنواره فیلم «مقاومت»

محمد خزاعی دبیر چهاردهمین جشنواره بین‌المللی فیلم «مقاومت» در آستانه برگزاری این رویداد فرهنگی سینمایی طی یادداشتی تأکید کرد: جشنواره بین‌المللی فیلم «مقاومت» می‌کوشد تا بستری را برای ایجاد فضای گفت‌وگو، هم‌اندیشی و ایجاد شبکه گسترده‌ای از فیلمسازان خلاق و حق‌طلب به ‌ویژه سینماگران مستقل ضد سلطه و ضد صهیونیسم دنیا فراهم آورد تا با بهره‌گیری از تولیدات تصویری، گامی مؤثر در نهادینه‌سازی مفهوم «مقاومت» در وجود بشر امروز بردارد.

متن کامل این یادداشت به این شرح است:

«جهان ما زیباست ...

جهان ما زیباست؛ اگرچه سال‌هاست ظلم، بی‌عدالتی و زیاده‌خواهی‌ها، خاطره‌های تلخ و اندوه باری را در ذهن‌های ما ساخته‌اند. جهانی که ریشه و طبیعت آن سرشار ا ز عشق، نوع‌ دوستی، صلح و آرامش است؛ این روزها پر از جنگ، بی‌رحمی، تیرگی و نا امنی شده است که آرامش در آن معنایی ندارد. چرا که تفکری نادرست و ناپاک برای دست یافتن به منیت‌ها و سوداگری‌هایش، سعی در ایجاد نظمی نوین در جهان ما دارد؛ تفکری که از بذر آن جز جنگ، تروریسم، خشونت، نژادپرستی و پایمال شدن انسانیت و صلح، حاصلی نمی‌دهد.

حاصل این تفکر تمامیت‌خواه و سلطه‌گر، محبوس کردن انسان‌ها در دوایر اطلاعاتی مهندسی‌شده و گوانتاناموهای بزرگ‌تر است، رسانه‌هایی که یک‌ صدا و هماهنگ با جهت‌دهی اتاق فکر امپراطوری رسانه‌ای غرب، بر طبل جنگ و خشونت می‌کوبند و فریادهای آزادی خواهان و حق‌طلبان را سرکوب می‌کنند. تفکری که با ایجاد رضایت ساختگی و فضاسازی دروغین از زیست برتر انسانی در سیطره و شعاع انفجارهای اطلاعاتی روز آمد، مسیر زندگی بشری و مدنیت راستین را منحرف می‌سازند که با نگاهی جامع، تنها ازدحامی از هرج‌ و مرج بر پایه به ‌اصطلاح نظم نوین جهانی را ایجاد کرده و جهانی آشفته و نا امن با حادثه‌ها و مصیبت‌های تلخ بی‌شمار و فزاینده را پیش روی ما قرار داده است.

امروز، هنگام آن رسیده است تا با اهتمام و تلاش هنرمندان و اندیشه ‌ورزان حق‌طلب و آزادیخواه، ماهیت حقیقی این فرایند استثماری ملهم از اندیشه‌های الحادی صهیونیسم جهانی، برای فطرت‌های پاک مردم جهان برملا شده و پیام اخلاق و انسانیت، به سراسر گیتی تسری یابد.

در این مسیر، جشنواره بین‌المللی فیلم «مقاومت» می‌کوشد تا بستری را برای ایجاد فضای گفتگو، هم‌اندیشی و ایجاد شبکه گسترده‌ای از فیلمسازان خلاق و حق‌ طلب به ‌ویژه سینماگران مستقل ضد سلطه و ضد صهیونیسم دنیا فراهم آورد تا با بهره‌گیری از تولیدات تصویری، گامی مؤثر در نهادینه ‌سازی مفهوم مقاومت در وجود بشر امروز بردارد.

اعلام اسامی نامزدهای بخش اقلام تبلیغاتی

نامزدهای بهترین آثار بخش اقلام تبلیغی جشنواره را به ‌این‌ ترتیب معرفی شد:

بخش عکس

محمدمهدی دل خواسته برای مجموعه عکس فیلم «مزار شریف»

سحاب زری‌باف برای مجموعه عکس فیلم «ایستاده در غبار»

احمدرضا شجاعی برای مجموعه عکس فیلم «ساکن خانه چوبی»

بخش پوستر

علی باقری برای طراحی پوستر فیلم «شیار ۱۴۳»

احمدرضا شجاعی برای طراحی پوستر فیلم «ساکن خانه چوبی»

محمدمهدی روح الامین برای طراحی پوستر فیلم «یتیم خانه»

چهاردهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت با شعار «تجلی گفتمان فرهنگی انقلاب اسلامی» به همت بنیاد فرهنگی روایت و انجمن سینمای انقلاب و دفاع مقدس از ۲ تا ۹ مهرماه سال جاری در تهران برگزار می‌شود.