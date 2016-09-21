۱۳ تن کالای قاچاق غیربهداشتی و غیر استاندارد در یزد معدوم شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان یزد، منصور طالبی گفت: با پیگیری های لازم مراحل قانونی و تشریفاتی نابود کردن این کالاها انجام و مجوزهای لازم از دستگاههای مربوطه گرفته شد.

وی عمده کالاهای یاد شده را شامل انواع مواد خوراکی، نوشیدنی، آرایشی و بهداشتی و مکمل های غذایی و انواع میوه بیان کرد و اظهار داشت: کالاهای یاد شده در سال جاری کشف و ضبط شده بود.

مدیر سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی یزد قاچاق کالا را تهدیدی برای محصولات و تولیدات ملی و داخلی دانست و گفت: سیاست دولت مبارزه جدی با قاچاق کالا و برخورد با قاچاقچیان آن است.

در مراسم نابود کردن کالاهای قاچاق نمایندگان دادستان، تعزیزات حکومتی، مرکز بهداشت و دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی، اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی و کمیسیون مبارزه کالای قاچاق استانداری یزد حضور داشتند.