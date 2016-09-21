به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی رهنما ظهر چهارشنبه در نشست خبری مشترک با اتاق بازرگانی شیراز با اشاره به تاکیدات اقتصاد مقاومتی در بخش استاندارد افزود: آنچه که باعث موفقیت تولیدات داخلی در بازار داخل و خارج می شود استفاده از استاندارد ملی است.

وی ادامه داد: داشتن نشان استاندارد برای خریداران یک تضمین خرید مناسب است بنابر این تولیدکنندگان نیز باید به این مهم توجه ویژه داشته باشند.

مدیرکل استاندارد استان فارس با اشاره به همکاری با اتاق بازرگانی شیراز نیز گفت: اتاق بازرگانی به عنوان مرکز بخش خصوصی استان فارس همکاری بسیار نزدیکی را استاندارد فارس آغاز کرده که این مهم موفقیت تولیدکنندگان را به همراه خواهد داشت و در این راستا استاندارد فارس دفتری در اتاق شیراز راه اندازی کرده است.

رهنما با اشاره به وضعیت استاندارد در استان فارس یادآور شد: ۶ هزار واحد خدماتی و صنفی فعال در فارس وجود دارد که در این راستا ۱.۴ آن استاندارد شده،۲.۳ آنها استاندارد در حال تدوین دارند و مابقی در حال تدوین است.

وی افزود:۲۵۰ کالا نیز استاندارد تشویقی دریافت کرده اند و ۱۱۰۰ پروانه کاربرد استاندارد برای ۲ هزار فرآورده نیز صادر شده است.

مدیرکل استاندارد استان فارس تصریح کرد: در حال حاضر ۱۸شرکت آموزش تائید صلاحیت شدند و تفاهم نامه های مختلفی نیز امضا شده است.

رهنما ادامه داد: در حال حاضر ۷۵ کارشناس استاندارد فعالیت می کنند که اکثر آنها دارای سابقه بالای ۱۰ سال هستند.

وی یادآور شد: یک هزار مامور کنترل کیفیت نیز در مراکز تولید فعالیت می کنند.

مدیرکل استاندارد استان فارس با اشاره به اینکه موفقیت تولید در گرو استاندارد بودن کالا است، گفت: اگر تولید استاندارد باشد به طور حتم با استقابل مردم مواجه خواهد شد و اگر قرار باشد این کالا صادر شود تنها راه موفقیت آن داشتن استاندارد های لازم است.