حجت‌الاسلام علی خادمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آغاز سال تحصیلی حوزه‌های علمیه و مدارس و آموزشگاه‌ها، اظهار کرد: با توجه به اینکه فرآیند تربیت تعریف‌شده و منطقی است باید برای تربیت صحیح فرزندان در جامعه، رکن خانواده و آموزش‌وپرورش با یکدیگر هماهنگ شوند.

خادمی از روحانیت به‌عنوان مرزبانان اعتقادی جامعه یادکرد و افزود: برای تبیین مسائل اعتقادی و شرعی حضور روحانیون و طلاب در مدارس ضرورت دارد.

وی با تأکید بر اینکه آموزش‌وپرورش در این زمینه دچار خلأ و کمبود است، تصریح کرد: آنچه که در حال حاضر به‌عنوان حضور روحانیون در مراکز آموزشی شاهد آن هستیم، کافی نیست و نمی‌تواند فرهنگ‌ساز باشد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان بیان کرد: حضور امامان جماعت در مدارس گرچه ارتباط با روحانیت را تا حدودی برقرار و زمینه آشنایی دانش آموزان با برخی از مفاهیم دینی و اسلامی ازجمله نماز و احکام را فراهم می‌آورد، اما این حضور نیم‌ساعته و کوتاه نمی‌تواند هنجارهای دینی و اعتقادی در دانش آموزان را عمق بخشد.

خادمی تأکید کرد: کسانی که دغدغه اعتلای دین مبین اسلام رادارند و نهادینه شدن مکتب اسلام در بین نونهالان و نوجوانان جامعه را خواستار هستند باید در ورود حوزه‌های علمیه به مراکز آموزشی تسهیل سازی کنند.

این مسئول با تأکید بر ساماندهی طلاب و رعایت قوانین حوزه از سوی آنان گفت: آموزش طلاب حوزه‌های علمیه نیز باید به‌روز باشد تا علاوه بر آموزش دروس دینی، فنون ارتباط‌گیری با نسل جوان و تأثیرپذیری آنان را به‌خوبی بیاموزند.

وی با اشاره به شرایط دنیای امروز و گسترش تکنولوژی‌های نو و ارتباطات پیچیده حاصل از آن، گفت: طلاب و روحانیون باید به‌گونه‌ای در فضای آموزشی حوزه‌های علمیه تربیت شوند که منطبق با شرایط امروز و نیازهای موجود نسل جوان باشد تا آموزش‌وپرورش بتواند از محصولات حوزه‌های علمیه استفاده کند.

این عضو شورای فرهنگ عمومی خراسان شمالی با اشاره به اینکه بخش زیادی از روحانیون استان دارای این مهارت هستند، عنوان کرد: تعامل حوزه‌های علمیه با آموزش‌وپرورش از ضروریات است که باید برای تحقق مؤثر و مستمر این امر اهتمام ورزید.