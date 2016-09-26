«خواب زمستانی» اثری معمایی است/ افشای راز مرگ چند زن

لیلی عاج کارگردان نمایش «خواب زمستانی» در گفتگو با خبرنگار مهر درباره این اثر گفت: «خواب زمستانی» نمایشنامه ای است که من در دوران کارشناسی ارشدم آن را نوشته ام و جالب است که بگویم هنگامی که مشغول نگارش آن بودم استادان راهنمایم بسیار من را تشویق می کردند و می گفتند به نگارش آن ادامه بده.

وی افزود: این نمایشنامه به صورت معمایی- پلیسی و پر پرسوناژ است و تمام شخصیت های آن زن هستند. در واقع «خواب زمستانی» به صورت اپیزودیک است و در پایان هر اپیزود آن یک شخصیت زن می میرد، اما در اپیزود دیگر مشخص می شود که چرا او مرده است. یعنی اگر مخاطب اپیزود قبلی را نبیند متوجه اپیزود بعدی نمی شود. به عبارتی ما در این نمایش با موضوع مرگ و اقتصاد روبه‌رو هستیم، به طوری که بعد از پایان نمایش مخاطب به یک جهان بینی درباره مرگ می رسد، البته ما در این نمایش نمی خواهیم بگوییم که شرایط بد اقتصادی عامل مرگ انسان ها است، اما حرفمان این است که یک اقتصاد بد افرادی را به زانو در می آورد که در شرایط سختی قرار دارند و در این شرایط قادر به تصمیم گیری نیستند. بی پولی گاهی آدم ها را کلافه می کند و با توجه به اینکه این موضوع در حال فراگیر شدن در جامعه است باید چاره ای برای آن اندیشید.

کارگردان نمایش «خواب زمستانی» با اشاره به حضور بازیگران زن در این نمایش گفت: دلیل انتخاب خانم ها برای ایفای نقش های این نمایش این بود که من آنها را می شناختم و به خوبی در جریان زندگی آنها قرار داشتم می خواهم بگویم هر کدام از شخصیت های این نمایش مابه ازای بیرونی دارند، برای مثال یکی از این اشخاص یکی از دستفروشان مترو تهران است که من هر روز او را در مترو می بینم.

عاج در پایان خاطرنشان کرد: پیش از این، ما «خواب زمستانی» را در جشنواره «تئاترشهر» به صحنه برده بودیم که استقبال خوبی هم از آن شد و موفقیت هایی را کسب کردیم. با توجه به اینکه «خواب زمستانی» در مرکز تئاتر مولوی اجرا می شود امیدوارم بتواند مانند جشنواره «تئاترشهر» با استقبال روبه‌رو شود.

در خلاصه داستان «خواب زمستانی»، با بازی سارا رسول زاده، یلدا عباسی، کیمیا موسوی، نسرین درخشان زاده، روشنک شهبازی، بهارک شهبازی و الهام شعبانی آمده است: در شبانه روز چقدر؟ چند دقیقه؟ چند ساعت؟ به بی پولی هاتون فکر می کنین؟ گاهی اونقدر گرفتارهای ما زیاد می شن که نفس آدم بند می آد. این جور وقت ها منتظر معجزه می شیم. آرزو می کنیم کاش می رفتیم خواب زمستانی.

طراح لباس: طناز مظفری، طراح صحنه: لیلی عاج و علی پویا قاسمی، دستیار کارگردان: طناز مظفری، مدیر صحنه: علیرضا بلون، طراح بروشور و پوستر: فریده براتی، عکاس: البرز تیمور زاده، مدیر روابط عمومی: مریم رودبارانی، تبلیغات مجازی: امیر قالیچی، مجری طرح و مشاور هنری: کارگاه یه خط سفید در این نمایش همکاری می کنند.

«خواب زمستانی» از یکشنبه، چهارم مهر و در ساعت ۱۹ اجراهای خود را در سالن کوچک مرکز تئاتر مولوی به نشانی خیابان انقلاب، خیابان شانزده آذر، شماره شانزده آغاز کرده است.