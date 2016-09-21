به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین، عباس علیخانی در این باره اظهارداشت: تعداد یک هزار و ۳۷۵ نوبت سوخت به میزان ۴میلیون و ۳۲۸ هزار لیتر سوخت گازوئیل در سه ماهه دوم سالجاری در میان کشاورزان و بهره برداران بخش کشاورزی این شهرستان توزیع شده است.

وی بیان کرد:این میزان سوخت در واحدهای وابسته کشاورزی اعم از گلخانه ها، واحدهای تولید قارچ خوراکی، دامداری ها، مرغداری ها و ماشین آلات شامل تراکتور، کمباین، تیلر و صنایع تبدیلی توزیع شده است.

به گفته علیخانی؛ بیشترین دریافت سوخت مربوط به ماشین آلات تراکتور، کمباین و واحدهای مرغداری بوده است.