به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان توسعه تجارت، محمد ابراهیم نقی‌زاده با بیان این مطلب در باکو گفت: در ۵ ماهه نخست امسال، ایران ۲۸۲ میلیون دلار صادرات به این کشور داشته است که از نظر ارزشی نسبت به مدت مشابه پارسال، ۱۵۴درصد و از نظر نظر وزنی نیز ۱۸۹ درصد افزایش داشته است.

وی با بیان اینکه در این مدت ۷۳۷ هزار تن کالا به جمهوری آذربایجان صادر شده است، گفت: برگزاری نمایشگاه در باکو اقدام بسیار سنجیده و مناسبی بود چرا که هم اکنون آذربایجان اصلاحات اقتصادی و توجه به تجارت و سرمایه‌گذاری را در برنامه‌های اقتصادی خود گنجانده است. به همین دلیل ایران می‌تواند از این فرصت به نفع توسعه صادرات در این کشور استفاده کند.

رایزن بازرگانی، صنعتی و معدنی ایران در جمهوری آذربایجان با بیان اینکه هم‌اکنون ۳ خط تعرفه‌ای ۵، ۱۰ و ۱۵ درصدی در گمرکات آذربایجان وجود دارد، خاطرنشان کرد: به دنبال بازنگری در برنامه‌های اقتصادی آذربایجان خطوط تعرفه‌ای این کشور به ۲ خط تعرفه‌ای کاهش خواهد یافت.

نقی‌زاده اضافه کرد: کاهش نظام تعرفه‌ای به منظور تشویق تولید و صنایع داخلی این کشور است ضمن اینکه ایران منتظر است تا بعد از اصلاحات اقتصادی و تدوین قانون جدید تجارت در این کشور مذاکره بر سر امضای تجارت ترجیحی بین دو کشور را به انجام رساند.

وی خاطرنشان کرد: کاهش قیمت نفت و ارزش پول ملی آذربایجان در سال ۲۰۱۶ باعث شده که بسیاری از کالاهای ایرانی با برندهای خارجی و حتی برندهای اروپایی قابل رقابت باشد و به علت قیمت رقابتی بتواند توجه مصرف کنندگان آذری را به خود جلب کند.

نقی‌زاده همچنین اضافه کرد: آذربایجان تقویم نمایشگاهی مرتبی دارد اما مقیاس نمایشگاه‌های آذربایجان قابل مقایسه با نمایشگاه‌های کشورمان نیست. وی همچنین اظهار داشت: به علت بهبود روابط سیاسی ایران و آذربایجان باید روابط تجاری و اقتصادی دو کشور نیز گسترش یابد به همین دلیل از ابتدای سالجاری تاکنون ۵ همایش اقتصادی بین فعالان اقتصادی دو کشور برگزار شده و مورد استقبال قرار گرفته است.

رایزن بازرگانی کشورمان در باکو در عین حال اظهار داشت: بازار آذربایجان یک بازار ۱۰ میلیون نفری است اما موقعیت استراتژیک دارد و دروازه ورود ایران به روسیه محسوب می‌شود. وی ادامه داد: از موقعیت استراتژیک آذربایجان می‌توان به عنوان پایگاه صادراتی ایران استفاده و به کشورهای همجوار محصولات کشورمان را صادر کرد.