به گزارش خبرنگار مهر، قسمت‌های جدید مجموعه «ترین ها» شبکه مستند، مخاطبان را با یک روحانی که به مستندسازی مشغول است، کشاورزی که صفحه اینستاگرام پرمخاطبی دارد و عکس‌هایش از زندگی در روستا را در آن منتشر می کند و کلکسیونری که ۴هزار گونه پرنده و ۱۰۰۰ مدل ماشین و موتور کوچک دارد، آشنا می کند.

امیرحسین اکبری تهیه کننده «ترین ها» درباره قسمت های جدید این مجموعه توضیح داد: «یکی مثل مردم» پنجشنبه ۱ مهر در جدول پخش شبکه مستند قرار دارد و درباره حاج آقا مسعود زارعیان روحانی و مستندسازی است که در مشهد زندگی می کند. ما در این قسمت از پشت صحنه مستندهای او فیلم گرفته ایم و با فعالیتها و نوع نگاه او آشنا شده ایم. همچنین با او در این باره گپ زده ایم که آیا یک روحانی باید وارد حوزه های دیگر شود یا خیر و زارعیان از دلایل خود برای ورود به این حوزه می گوید.

وی افزود: همچنین در این قسمت به محل زندگی او رفته ایم و با خانواده اش گپ زده ایم. یک نکته جالب درباره او این است که زارعیان صفحه اینستاگرامی با نام طلبه تو دِی با مخاطبان بسیار دارد که از فعالیت های روزانه روحانیان مثلا در مسابقه فوتبال، صف نان، مترو و... تصاویری در آنجا منتشر می کند.

این تهیه کننده ادامه داد: در برنامه «ترین ها» که شنبه ۳ مهر پخش می شود، سالار پولاد را معرفی می کنیم که در بندر گز کشاورز است و از فعالیت های روزانه خود عکس می گیرد. ماجرای او از آن جایی آغاز می شود که برادرش برایش یک گوشی تلفن همراه می خرد و سالار عکاسی کردن و سپس گذاشتن عکس هایش در اینستاگرام را آغاز می کند. صفحه او به زودی پرمخاطب می شود که یکی از دلایل آن نوع نگاه او به رویدادهای اطراف و عکاسی از موضوعات جذاب و طبیعت بکر بوده است.

اکبری ادامه داد: در این قسمت ما سراغ او رفتیم تا در حالی که مخاطبان صفحه اجتماعی اش فکر میکنند او در بهشت زندگی میکند و شرایطی رویایی دارد، مخاطبان را از نزدیک با تمام فعالیت های او در مزرعه و گاوداری و باغ و... آشنا کنیم تا سختی های زندگی در روستا را که از دور به نظر رویایی میرسد، به تصویر بکشیم.

وی درباره قسمتی که یکشنبه ۴ مهر روی آنتن می رود نیز توضیح داد: «کلوکسیونر» درباره فردی عشق پرنده است که ۲۲ سال در نیویورک به عنوان معمار کار می کرده است، او ۱۵ سال پیش به تهران آمده و در کردان یک باغ پرندگان تاسیس کرده است که چهار هزار گونه پرنده دارد. پرندگانی که آنها را با یافتن نژادهای اصلی و فرستادن تخم هایشان به ایران، به مرور جمع آوری کرده است.

تهیه کننده «ترین ها» در پایان اعلام کرد: ما علاوه بر باغ پرندگان او در کردان، به خانه او نیز رفته ایم و کلکسیون اتوموبیل های کوچک او که نزدیک به ۱۰۰۰ موتور و ماشین کوچک است، تصویر گرفته ایم.

قسمتهای جدید از مجموعه «ترین ها» تولید شبکه مستند پنجشنبه، شنبه و یکشنبه ساعت ۱۹:۳۰ روی آنتن می رود و روز بعد ساعت ۱۵:۳۰ بازپخش می شود.