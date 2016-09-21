به گزارش خبرنگار مهر، آیت شیراوند ظهر چهارشنبه در جلسه ستاد بحران شهرستان نهاوند با بیان اینکه متاسفانه طی سال گذشته برخی شایعات در شهرستان نهاوند قوت گرفت، گفت: منابع آب شرب نهاوند هیچ مشکل میکروبی و شیمیایی ندارد.

وی با اشاره به اینکه در شهرستان نهاوند ۱۷۹ روستا وجود دارد که ۱۱۱ روستای آن تحت پوشش آب و فاضلاب روستایی نهاوند است و مابقی خودگردان هستند، گفت: خوشبختانه شهرستان نهاوند نقطه پرآبی است که وضعیت خوبی دارد.

رئیس اداره آب و فاضلاب روستایی نهاوند گفت: متأسفانه در برخی روستاهای بخش خزل کمبود آب وجود دارد که دلیل آن نیز برداشت زیاد از منابع آبی است.

وی از سالم بودن آب آشامیدنی نهاوند خبر داد و هرگونه شایعه‌ای را تکذیب کرد و گفت: آلودگی تنها در شبکه ثانویه یعنی در حین توزیع وجود دارد که به علت استفاده بیش از حد و کاهش عمر مفید شبکه ثانویه است.