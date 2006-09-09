در شرايط فعلي تعميق همكاري ميان كشورهاي اسلامي ضروري است

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از نسيج، محمود حمدي زقزوق وزير اوقاف مصر طي ديدار با حسين رجبي رئيس جديد دفتر حمايت از منافع ايران در قاهره با بيان اينكه شرايط فعلي خواستار همكاري عميق ميان كشورهاي اسلامي است، اظهار داشت: ايران و مصر جايگاه بسيار عميق، وسيع و خاصي در قلب مسلمانان دارند و آنها از ديرباز در اشاعه اسلام و ترويج آن و بهبود روابط كشورهاي اسلامي بسيار كوشا عمل كرده اند.

وي افزود: در بيشتر مسائل به ويژه مسائل ديني تبادل اطلاعات، اخبار، برگزاري مسابقات، نشست و همايش ميان دو كشور منقطع نشده است. شرايط فعلي جهان اسلام نيازمند تعميق اين همكاري است.

زقزوق ياد آور شد: تلاش كشورهاي اسلامي بايد تأثير گذار باشد تا در خلال آن تقريب ميان مذاهب اسلامي براي وحدت امت به وجود آيد و آنچه را كه بر اساس تعصبات كوركورانه و حساسيتهاي كه ميان كشورهاي اسلامي وجود دارد، از بين ببرند.بنابراين تعميق همكاري ميان كشورهاي اسلامي تبعات و دستاوردهايي به دنبال دارد كه آن منجر به از بين رفتن اختلافات شده و تلاش آنها را براي مبارزه با تعرضات عصر معاصر فراهم مي كند.

وزير اوقاف مصربا بيان اينكه كشورهاي اسلامي حب رسول خدا (ص) را دارند، گفت: نبايد اختلافات ناچيز منجر به وسعت شكاف ميان سني و شيعه شود؛ چرا كه جز دشمنان اسلام آنرا به كار نمي گيرند و از آن سوء استفاده نمي كنند.

وي در پايان افزود: تعاليم و آموزه هاي دين حنيف اسلام اجازه نمي دهد تا مسلمانان با يكديگر اختلاف داشته باشند وهميشه مي خواهد با يكديگر مسالمت آميز زندگي كنند.