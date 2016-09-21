فرهاد پورغراوی علوانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مضمون این کتاب مربوط به دفاع مقدس است که توسط «زهرا سعیدی» از نویسندگان و بازیگران آبادانی مطرح کشورمان به رشته تحریر در آمده است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اجرای برنامه های متنوع فرهنگی هنری در هفته دفاع مقدس در این شهرستان افزود: در راستای گسترش فعالیت های فرهنگی، هنری و تعمیق و بسط مفاهیم و ارزشهای والای دینی و روحیه ایثار و شهادت، طی هماهنگی و برنامه ریزی با معاونت فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد اروند برنامه های متنوعی را برای اجرا در هفته دفاع مقدس تدارک دیده ایم که به شکل عمومی به اجرا در می آیند.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی آبادان از اجرای نمایشهای خیابانی توسط چهار گروه نمایشی در طول این ایام نام برد و گفت: گروههای نمایشی به مدت پنج شب در نقاط مختلف شهرستان به اجرای نمایش با مضمون دفاع مقدس می پردازند.

پورغراوی علوانی تصریح کرد: با همکاری اساتید انجمن هنرهای تجسمی شهرستان برنامه ای را تحت عنوان «ایستگاه نقاشی» ویژه کودکان و نوجوانان در فضای مقابل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار می کینم که زمان آن متعاقبا اعلام می شود.

وی در خصوص پخش فیلمهای سینمایی با مضمون دفاع مقدس عنوان کرد: بر اساس برنامه ریزی انجام شده اکران فیلم «ایستاده در غبار» با حضور کارگردان و بازیگر نقش اول فیلم در محل تالار مهر آبادان انجام می شود ضمن آنکه نمایشگاه عکس دفاع مقدس نیز در طول هفته دفاع مقدس در محل باغ موزه دفاع مقدس برپا می شود.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی آبادان ادامه داد: شاعران و علاقمندان به شعرعربی در شهرستان، روز دوم مهرماه در محل تالار مهر گردهم می آیند تا در فضایی صمیمی و ادبی شب شعرعربی را برگزار کنند.

به گفته پورغراوی علوانی، در هفته دفاع مقدس ۲۲ برنامه در قالب شش برنامه محوری از ۳۱ شهریورماه به مدت پنج روز در نقاط مختلف شهر برگزار می شود.