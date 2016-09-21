به گزارش خبرگزاری مهر، پروژه «RTL:LTR»، نمایشگاهی است که بین هنرمندان ایران و اتریش در سال ۱۳۹۵ برگزار می‌شود. عنوان این نمایشگاه برگرفته از اصطلاح‌های RTL و LTR است که در دنیای انفورماتیک، جهت نوشتار را از راست به چپ و بالعکس تعیین می‌کند و در اینجا خبر از رابطه‌ای متقابل با دیگری از دریچه هنر را می‌دهد. دو جهت مختلف نگارش و این‌سو و آن‌سو محور موضوعیِ این تبادل فرهنگی و نیز موضوع اصلی این آثار است. این مجموعه به کوشش طرلان رفیعی، یاشار صمیمی مفخم و پیتر آسمن گردآوری شده است.

برای انتخاب آثار این مجموعه زمان زیادی صرف و سعی شده است انتخاب ها در راستای ایده نمایشگاه و بر اساس خط فکری و کاری هنرمندان باشد. آثاری که در مجموع تعریفی کلی از ساختار فرهنگ و هنر هر کشور را ارائه می‌دهند در این نمایش قرار گرفته است. در ادامه، مخاطبان این نمایش، چه در اتریش و چه در ایران، با خوانش شخصی خود که متأثر از فرهنگ و اجتماعشان خواهد بود و با زنجیره‌ای از تداعی معانی در ارتباط با این آثار به روند این گفتمان تداوم خواهند بخشید و آن را کامل خواهند کرد.

این نمایشگاه در تابستان و پاییز ۱۳۹۵، در کشور اتریش (گالری فوروم در شهر ولس و آرت مارک در وین) و در ایران در بنیاد لاجوردی و سپس در موزه هنرهای معاصر اصفهان برگزار می‌شود. در اتریش آثار هنرمندان ایرانی به دیوار رفت و در ایران آثار ۱۷ هنرمند اتریشی شامل نقاشی، عکس، حجم و ویدیو در بنیاد لاجوردی نمایش داده خواهد شد.