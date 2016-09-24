رضی هیرمندی در گفتگو با خبرنگار مهر، از انتشار «پنج ستاره آرزو» خبر داد و افزود: در ادبیات کودک و نو جوان، چند نوع مجموعه قصه داریم. مثلاً یک نوع مجموعه قصه‌هایی است که به قلم نویسنده‌ای واحد و با قصد قبلیِ مجموعه نویسی نوشته می شوند. این قصه‌ها معمولاً دارای مضمون واحد و شخصیت‌های اصلی معین هستند.

مترجم آثار سیلوراستاین به نوع دیگری از قصه‌ها که به همت ناشر، ویراستار یا مترجم گردآوری می‌شوند اشاره و بیان کرد: نوع دیگری از مجموعه قصه‌ها را ناشر، ویراستار یا مترجمی بر اساس درون مایه ویا موضوعی خاص در یک قالب گرد می آورد. «قصه های قبل از خواب» یا «پنج ستاره آرزو» که از سه سال قبل گردآوری و ترجمه‌شان را شروع کرده ام از نوع دوم است، به این صورت که قصه های گیرای نویسندگان مختلف را با مضمون یا «موتیف» مرتبط با خواب تدریجاً یافته و ترجمه کرده ام و این قصه البته سر دراز دارد!

به گفته هیرمندی، از این مجموعه پیش از این نشر با فرزندان دو قصه را در نمایشگاه کتاب روی پیشخوان گذاشت و سومین را دو سه روز پیش از چاپخانه در آورد. این کتاب سوم، «پنج ستاره آرزو» نام دارد. همچنین سه اثر دیگر از همین مجموعه در دست آماده سازی ست.