مردی که همسرش را به آتش کشید/ دستگیری متهم توسط پلیس

سرهنگ رضا شیراوژن در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به راز جسد کشف شده در خودروی پراید که طی امروز به آتش کشیده شده بود اظهار داشت: متهم این حادثه دستگیر شده است.

وی به اعترافات اولیه متهم اشاره کرد و بیان داشت: متهم این پرونده همسر زنی است که جسدش در خودروی پراید پیدا شده است.

سرهنگ شیراوژن ادامه داد: بر اساس اعترافات اولیه این مرد به خاطر اختلافات خانوادگی همسر خود را در داخل خودروی پراید گذاشته و پس از ریختن بنزین به آتش کشیده است.

وی از این اعترافات هولناک به عنوان حادثه ای دلخراش یاد کرد و گفت: اعلام جزئیات بیشتر از این پرونده و اظهار نظر قطعی در این زمینه نیازمند بررسی است.

معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان لرستان با بیان اینکه متهم این پرونده در فاصله کمتر از یک ساعت توسط پلیس دستگیر شده است، تصریح کرد: پرونده برای سیر مراحل قضایی تشکیل و متهم تحویل مراجع مسئول شده است.

وی زمان وقوع قتل را حوالی ساعت ۱۰ صبح امروز چهارشنبه اعلام کرد.

بنابراین گزارش مطابق اعلام سازمان آتش نشانی شهرداری خرم آباد صبح امروز چهارشنبه مقارن با ساعت ۹ و ۴۵ دقیقه طی تماس شهروندان خبر حریق خودروی پراید اعلام شد که بلافاصله ماموران ایستگاه حضرت رسول(ص) و تیم امداد و نجات سازمان به محل اعزام شدند.

ماموران هنگام رسیدن به محل با مشاهده زبانه های آتش از خودرو شروع به اطفای آن کردند که بعد از خاموش کردن خودرو متوجه وجود جسد انسانی درون خودرو شدند.

با بررسی های اولیه مشخص شد جسد متعلق به یک زن بوده که حسب دستور مقام قضایی و پلیس جنایی جسد از خودرو خارج و به آمبولانس آرامستان تحویل داده شد.

علت حادثه تحت پیگیری بازپرس ویژه قتل و پلیس جنایی است.