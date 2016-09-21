به گزارش خبرنگار مهر، حمید خرمدل بعد از ظهر چهارشنبه در جمع مسئولین وبسیجیان شهرستان دشتی ضمن گرامیداشت هفته دفاع مقدس اظهار داشت: امنیتی که در کشور حاکم است به برکت خون هزاران شهید و رهبری حضرت امام خامنه‌ای است واین نعمت بزرگی که خداوند نصیب ما کرده که اگر شبانه ‌روز هم شاکر باشیم نمی‌توانیم قدردان این نعمت عظیم باشیم.

خرمدل با بیان اینکه هشت سال دفاع مقدس گنجینه‌ای است که اگر سال‌ها تحقیق و پژوهش شود باز نمی‌توان آن‌ها را به تصویر کشاند، افزود: امروز ما شاهد این هستیم که در اطراف کشور ما جنگ وجود دارد اما در کشور ما به فرماندهی رهبر معظم انقلاب در یک سفینه امن و نجات قرار داریم و این نعمت را باید قدر بدانیم و شاکر باشیم.

وی اضافه کرد: راه استمرار این امنیت توجه به آرمان‌های انقلاب اسلامی است استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی شعار محوری انقلاب ماست و اگر امروز روی پای خود ایستاده‌ایم به علت استقلالی است که از ابتدای انقلاب تا به امروز داشته‌ایم.

وی افزود: نباید امنیت خود را طوری طراحی و برنامه‌ریزی کنیم که به استقلال ما خدشه‌ای وارد شود زیرا استقلال محور اصلی تداوم و امنیت ماست.

خرمدل گفت: اگر بخشی از کشور ما در حوزه نرم، سیاست، اقتصاد به دست دشمن بیفتد قطعاً نمی‌توانیم مستقل عمل کنیم همان‌گونه که الآن اروپا با آن عظمت و بزرگی نمی‌تواند مستقل از آمریکا تصمیم بگیرد.

جانشین فرمانده سپاه امام صادق (ع) استان بوشهر گفت: نابودی رژیم صهیونیستی غاصب آرمان بزرگ نظام جمهوری اسلامی ایران است و اعتلای پرچم اسلام بر همه گیتی آرمان بلند و بزرگ جمهوری اسلامی است و حتماً باید این آرمان را ادامه دهیم.

وی افزود: آرمان‌های انقلاب موتور محرک ماست زیرا انقلاب یک مجموعه پیش‌رونده است.

خرمدل یادآور شد: عدم توجه و نفی آمریکا از آرمان‌های ماست و عدم اعتماد و باور به آمریکا یکی از آرمان‌های ماست و اگر از روز اول تاکنون به آمریکا باور می‌کردیم امروز داری این قدرت عظیم نبودیم.

وی با بیان اینکه نتیجه اعتماد به آمریکا شکست است گفت: روزی که از شیطان دست بریدیم، مستقل شدیم و روی پای خود ایستادیم امروز می‌توانیم سرخود را بلند کنیم.

وی ادامه داد: به‌عنوان یک قدرت عظیم منطقه‌ای هیچ اتفاقی در غرب آسیا صورت نمی‌گیرد مگر اینکه جمهوری اسلامی ایران یک‌طرف قضیه باشد و این نشانه عظمت و بزرگی نظام جمهوری اسلامی ایران است .