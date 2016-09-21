درخواست شورای امنیت از طرفهای درگیر در سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، «جان کی» رئیس شورای امنیت در نشست این شورا درباره سوریه گفت: همه طرفهای درگیر در سوریه باید به آتش بس پایبند باشند.

وی افزود: هیچ طرفی در جنگ سوریه برنده نیست.

رئیس شورای امنیت بیان کرد: همه ما باید به مسئولیت هایمان عمل کنیم به ویژه روسیه، آمریکا و ترکیه.

از سوی دیگر استفان دی میستورا نماینده سازمان ملل در امور سوریه از طرفهای درگیر در سوریه خواست که به توافق اصولی و راستین دست یابند.

وی افزود: گروه حامی سوریه به ما پیشنهاد ارائه تصور در این باره را کرده است. هر پیشنهادی بر این اساس است که راهکار بحران سوریه نظامی نیست و باید از طریق گفتگو میان دولت و معارضان مشکل حل شود.

نماینده سازمان ملل در امور سوریه بیان کرد: سازمان ملل تمام توان خود را برای فهم نگرانی و بیم همه طرفها به کار بسته است برخی نقاط مشترک میان طرفهای درگیر پیدا شده است. گفتگوهای صلح باید شامل همه طرفها نزاع شود.

دی میستورا تاکید کرد: صلح در سوریه بدون مرحله انتقالی حاصل نمی شود. توافق سپتامبر باید به عنوان اساس در مذاکرات سوریه قرار گیرد.