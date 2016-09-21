تذکر به علی دایی و تشویق صادقیان فقید/ لقب جدید برای یک بازیکن

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم های نفت تهران و ماشین سازی تبریز از هفته هفتم لیگ برتر از ساعت ۱۷ و ۳۰ دقیقه در ورزشگاه تختی آغاز شد.

* حدود ۵۰۰ هوادار که بیشتر آنها هواداران ماشین سازی بودند مسابقه امروز را از نزدیک تماشا کردند.

* پیش از آغاز مسابقه هواداران بیش از همه علی دایی را مورد تشویق قرار دادند.

* رسول خطیبی و علی دایی پیش از آغاز مسابقه خوش و بش گرمی با یکدیگر داشتند همچنین محمد نصرتی نیز با دایی دیدار و گفتگو کرد.

* محسن خلیلی عضو جدید کادر فنی نفت هم از روی سکوها این بازیها را تماشا می کرد.

* هواداران ماشین سازی با سر دادن شعارهایی، یاد و خاطره حسن صادقیان بازیکن اسبق این تیم و پدر پیام صادقیان را گرامی داشتند.

* این مسابقه با یک دقیقه سکوت به خاطر درگذشت محمدرضا خلعتبری پیشکسوت پرسپولیس و سبک تکین داور جوان اصفهانی برگزار شد.

* علی دایی در صحنه ای به شدت به داور مسابقه معترض شد و معتقد بود که به سود تیمش یک پنالتی گرفته نشده است که این موضوع باعث شد تا داور به وی تذکر بدهد.

* سرمربی نفت تهران همچنین پیش از آغاز بازی یک پیراهن سفیدرنگ پوشیده بود که داور به وی تذکر داد به خاطر شباهت با پیراهن ماشین سازی لباسش را عوض کند و دایی یک پیراهن آبی رنگ بر تن کرد.

*هواداران ماشین سازی به پیام صادقیان لقب جدیدی دادند و با شعار پیام «زیکو» وی را تشویق کردند.