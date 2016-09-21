به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام حسن روحانی روز چهارشنبه به وقت محلی در حاشیه حضور در نیویورک به منظور سخنرانی در هفتاد و یکمین مجمع عمومی سازمان ملل متحد در دیدار رییس جمهور اسلوونی و با اشاره به روابط دوستانه دو کشور در دهه های گذشته اظهار داشت: امروز بعد از برجام فرصت بهتر و مناسب تری برای توسعه هر چه بیشتر روابط فراهم آمده است و باید از این فرصت برای تعمیق روابط سیاسی ، اقتصادی و فرهنگی به نفع دو ملت و ملت های منطقه بخوبی استفاده کرد.

رییس جمهور توسعه همکاری های بانکی را مورد تاکید قرار داد و گفت: بی تردید توسعه روابط اقتصادی نیازمند فعال شدن مناسبات بانکی است و در این زمینه لازم است همکاری های نزدیکی بین بانک های دو کشور برقرار شود.

روحانی همچنین با اشاره به موقعیت جغرافیایی ممتاز ایران در منطقه خاطرنشان کرد: ایران مسیر اتصال شرق اروپا و مدیترانه به اقیانوس هند است و این موقعیت ممتاز جغرافیایی در کنار نیروی انسانی تحصیل کرده و منابع انرژی بزرگ در ایران زمینه های مناسبی برای توسعه همکاری و سرمایه گذاری های مشترک است که می توان از این شرایط به منظور بهره برداری از بازار دهها میلیونی منطقه استفاده کرد.

رییس جمهور با استقبال از اعلام بازگشایی سفارت اسلوونی در ایران گفت: این اقدام اسلوونی می تواند در توسعه روابط دولتها و تسهیل فعالیت سرمایه گذاران دو کشور بسیار موثر باشد.

روحانی با تاکید بر ایجاد روابط نزدیک بین شرکت های خصوصی دو کشور اظهارداشت: شرکت های خصوصی ایران و اسلونی باید با توانمندی ها و امکانات یکدیگر آشنا شوند تا زمینه های سرمایه گذاری و همکاری های مشترک را گسترش دهند.

رییس جمهور همچنین اهمیت روابط دو کشور در مسایل منطقه ای را مورد تاکید قرار داد و گفت: معتقدیم پیچیدگی ها و مشکلات منطقه تنها راه حل سیاسی داشته و نیازمند همکاری همگانی است و دو کشور علاوه بر روابط دوجانبه می توانند در زمینه مسایل مهم منطقه ای از جمله مبارزه با تروریسم همفکری و همکاری های موثری داشته باشند.

رییس جمهور اسلوونی نیز در این دیدار با تاکید بر علاقه مندی و اهتمام کشورش بر توسعه مناسبات سیاسی، اقتصادی و فرهنگی و برقراری پیوندی قوی تر با ایران گفت:اسلوونی علاقه مند است سفارت خود در تهران را بازگشایی کند و این موضوع می تواند پیامی قوی بر اراده اسلوونی در توسعه روابط همه جانبه با تهران باشد.

وی تصریح کرد: ظرفیت های فراوانی برای ارتقای روابط دو کشور بویژه در زمینه اقتصادی وجود دارد و اراده سیاسی اسلوونی افزایش سطح روابط خود با ایران است و در این مسیر مستقل عمل کرده و توجهی به ناخرسندی برخی ها ندارد.

رییس جمهور اسلوونی در ادامه با اشاره به همکاری های منطقه ای ایران و اسلوونی گفت: به عنوان عضو اتحادیه اروپایی بر راه حال سیاسی بعنوان حل و فصل مسایل و مشکلات منطقه تاکید داریم و معتقدیم ایران در این زمینه از نقش ویژه و تاثیر گذاری برخوردار است.

رییس جمهور اسلوونی همچنین در این دیدار از دکتر روحانی برای سفر رسمی به کشورش دعوت کرد.