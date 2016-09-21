اسامی بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران اعلام شد/ دعوت شش پرسپولیسی

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم ملی فوتبال ایران که خود را برای حضور در مرحله نهایی انتخابی جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه آماده می کند، دو دیدار حساس و سرنوشت سازی برابر ازبکستان و کره جنوبی را پیش رو دارد که مهرماه سالجاری در تاشکند و تهران برگزار خواهد شد.

به همین خاطر کارلوس کی روش قصد دارد با برپایی اردوی در ارمنستان تیمش را به شرایط مطلوب برساند. برای این اردو ۱۷ بازیکن زیر دعوت شدند:

دروازه بانها:

علیرضا حقیقی، علیرضا بیرانوند و محمدرضا اخباری



مدافعان:

رامین رضاییان، وریا غفوری، سید جلال حسینی، عزت الله پورقاز، محمد انصاری، سعید آقایی



بازیکنان میانی:

آندرانیک تیموریان، امید ابراهیمی، داریوش شجاعیان، احسان حاج صفی، سروش رفیعی



مهاجمان:

وحید امیری، مهدی ترابی و مهدی طارمی



فهرست نهایی تیم ملی فوتبال ایران برای دیدار برابر ازبکستان و کره جنوبی بعد از اردوی تیم ملی در ارمنستان اعلام می شود.