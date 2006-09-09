نقش صدر ضياء در جنبش روشنفكري بخارا بررسي مي شود

به گزارش خبرنگار فرهنگ و ادب مهر، پروفسور محمدجان شكوري از اساتيد بنام تاجيكستان كه كتاب سترگ " فرهنگ فارسي تاجيكي " را تهيه كرده است در اين برنامه به توصيف نقش صدر ضياء در فرآيند روشنگري و روشنفكري بخارا در آغاز سده بيست مي پردازد.

اين گفتگو در روزهايي انجام شده است كه وي - حدود دو ماه پيش - براي رونمايي از ترجمه " فرهنگ فارسي تاجيكي " (نشر فرهنگ معاصر) در ايران به سر مي برد. " همزبانان " روز يكشنبه نوزده شهريور ماه ساعت 30/16 از راديو فرهنگ پخش مي شود.

در همين روز و در ساعت 30/14 برنامه ديگري تحت عنوان " همدلان همزبان " پخش مي شود كه موضوع " در و گوهر " را در افسانه هاي مردم افغانستان محور بحث قرار داده است. تهيه كننده و سردبير هر دو برنامه احمد نصيري كيا است.