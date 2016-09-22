به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم «مینای شهر خاموش» که سال ۱۳۸۵ با موضوع زلزله بم در بستر یک داستان عاطفی به نمایش درآمد این بار با حضور این کارگردان ایرانی در دانشگاه‌ پنسیلوانیا به نمایش در آمده و مخاطبان در خصوص آن به گفت و شنود خواهند پرداخت.

افتتاح نمایشگاه نقاشی با ۱۲ اثر ٨٠ در ١٢٠ سانتی متری از آثار رضویان در گالری «پترسون» که محصول کارهای بیست سال گذشته این هنرمند است بخش دیگری از برنامه‌های فرهنگی او در سفر او به آمریکا و کانادا است.

این برنامه پنجشنبه ١ مهرماه ساعت ١٨ در دانشگاه‌ پنسیلوانیا برگزار می شود.

‎رضویان درباره سبک نقاشی خود می گوید: «این سبک نقاشی را از کودکان یاد گرفته‌ام و جز این شیوه، در سبک دیگری قادر به نقاشی نیستم. ادعایی در طراحی و رنگ ندارم و فقط موضوع‌های را که دوست دارم و گاه بخشی از رویاها و خاطره‌هایم است نقاشی می‌کنم و از ترکیب بندی‌هایی استفاده می‌کنم که خاص خودم است. خلاصه این که آنگونه که می‌توانم نقاشی می‍کنم و ترجیح می‌دهم بی سر و صدا در فاصله فیلم‌هایم نقاشی کنم و به عبارتی دیگر در فاصله نقاشی‌هایم فیلم بسازم.»