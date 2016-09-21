پاکستان تشکیل کمیته حقیقت یاب در خصوص کشمیر را خواستار شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، «محمد نواز شریف» نخست وزیر پاکستان در سخنرانی خود در هفتاد و یکمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در شهر نیویورک گفت که «سازمان ملل باید پیرامون جنایات نیروهای امنیتی هند در کشمیر تحقیقات مستقلی را آغاز نماید».

وی اظهار داشت: «من خواستار انجام یک تحقیق مستقل در مورد قتل عامهای غیرقانونی و [تشکیل] یک کمیته حقیقت یاب از سوی سازمان ملل برای تحقیق پیرامون جنایات مکرر نیروهای اشغالگر هند [در کشمیر] هستم».

پیش از این، نخست وزیر پاکستان در دومین نامه خود به «بان کی مون» دبیر کل سازمان ملل خواستار اعزام کمیته حقیقت یاب از سوی این سازمان برای بررسی کشتار غیرنظامیان در منطقه جامو و کشمیر بدست نیروهای امنیتی هند شد.

نواز شریف در نامه خود به دبیر کل سازمان ملل اظهارات «نارندرا مودی» نخست وزیر هند در مورد ایالت بلوچستان را دخالت در امور داخلی پاکستان و خلاف منشور سازمان ملل دانست و نوشت: «مودی با این اظهارات در تلاش است توجه جامعه بین المللی را از مسئله کشمیر و کشتار مسلمانان در این منطقه منحرف نماید».

لازم به ذکر است که ظرف دو ماه گذشته در درگیری نیروهای امنیتی با مسلمانان در منطقه جامو و کشمیر، بیش از ۸۰ تن از مسلمانان این منطقه کشته و ۱۲۰ نفر نیز بر اثر شلیک گلوله های ساچمه ای بینایی خود را از دست داده اند.