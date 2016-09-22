بعثت کرمانشاه به دنبال سومین برد متوالی و رسیدن به صدر

به گزارش خبرنگار مهر، تیم بعثت کرمانشاه در آغاز هفته چهارم لیگ دسته دوم فوتبال روز شنبه سوم مهر ماه از شهرداری یاسوج پذیرایی خواهد کرد.

نماینده کرمانشاه پس از دو پیروزی متوالی در هفته های دوم و سوم و کسب ۶ امتیاز، حالا به دنبال ثبت سومین برد متوالی و رسیدن به صدر جدول است.

بعثت در این فصل و پس از آنکه بازی نخست در گرمای خوزستان را با شکستی سنگین مقابل اروند خرمشهر پشت سر گذاشت، در هفته های دوم و سوم باز هم در حد یک مدعی ظاهر شد و ابتدا در خانه گیتی پسند اصفهان را سه بر یک شکست داد و اولین برد خانگی خود را به دست آورد.

انتظار برای کسب اولین برد خارج از خانه نیز برای هواداران بعثت طولانی نبود و این تیم توانست در هفته سوم مقابل شهباز نوژان کرج با دو گل به پیروزی برسد و اولین برد خارج از خانه را به نام خود ثبت کند.

کسب دو پیروزی متوالی موجب شد بعثت خود را در جدول بالا کشیده و در پایان هفته سوم به مکان دوم جدول گروه خود صعود کند.

این تیم هم اکنون از ۳ بازی خود ۶ امتیاز را به دست آورده و پایین تر از نفت امیدیه ۷ امتیازی در مکان دوم است و می تواند در صورت پیروزی مقابل شهرداری یاسوج در هفته چهارم و توقف احتمالی نفت امیدیه برای نخستین بار در این فصل رسیدن به صدر را تجربه کند.

گفتنی است، بازی تیم های بعثت و شهرداری یاسوج از ساعت ۱۵ و ۴۵ دقیقه روز شنبه سوم مهر ماه در ورزشگاه انقلاب کرمانشاه برگزار خواهد شد.