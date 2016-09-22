غلامحسین احمدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این پارک بازار برای استفاده به عنوان پارک و مرکز فروش برای شهروندان زنجانی خواهد بود.

وی با بیان اینکه پارک بازار زنجان در مجاورت تقاطع غیرهمسطح امام حسین(ع) جانمایی شده است، افزود: در این پارک بازار تعدادی غرفه برای فروش محصولات تولیدی مردم همچون صنایع دستی و محصولات کشاورزی تولیدی در نظر گرفته شده تا به داد و ستد بپردازند.

معاون خدمات شهری شهرداری زنجان با بیان اینکه طراحی و اجرای این پروژه از اقدامات بسیار خوب شهرداری زنجان در سال جاری بوده است، یادآور شد: کیفیت در طراحی و اجرا و استفاده مناسب از مصالح با کیفیت در پارک بازار زنجان مورد تاکید قرار گرفته شده است.

احمدی از جانمایی ۲۰ غرفه در این پارک بازار خبر داد و گفت: مساحت زمین پارک بازار زنجان ۷ هزار مترمربع است که شامل ۲۰ غرفه و فضای سبز و مسیر تردد خواهد بود.

وی به وضعیت پیشرفت فیزیکی این پروژه اشاره کرد و اظهار داشت: در روزهای آتی این پروژه افتتاح می شود. تنها برخی اقدامات جزئی در این پروژه باقی مانده که به در چند روز آینده به اتمام می رسد.

معاون شهردار زنجان با بیان اینکه سازه طراحی شده برای این پروژه مناسب است، افزود: در اجرای پروژه با دقت لازم به کیفیت مصالح دقت شده است.

احمدی به فضاهای مستقر در این پارک بازار اشاره کرد و گفت: در این پارک بازار نمازخانه، سرویس بهداشتی و مکان عرضه لوازم مسافران نیز قرار دارد.

گفتنی است پارک بازار زنجان در سال جاری به همت شهرداری و با حمایت شورای اسلامی شهر زنجان طراحی و عملیاتی شد که در خصوص نحوه استفاده مناسب از غرفه های آن بحث های مختلفی وجود دارد.

آنچه که مشخص است اینکه پارک بازار زنجان به دلیل هزینه و ایجاد جلوه مناسب بصری در آن نقطه از شهر برای استفاده بهینه باید مورد توجه بوده و عرضه کالا در آن باید با حساسیت بیشتری مورد توجه مسئولان باشد.

برخی از نظرات در خصوص استفاده از پارک بازار زنجان به عنوان بازارچه ماکیان عملا عملی نیست جرا که علاوه بر مشکلات بهداشتی که وجود دارد جلوه بصیری مناسب و همچنین توجیه منطقی برای این کار نیست.

تبدیل این پارک بازار به یک بازارچه صنایع دستی و یا موارد مشابه آن قطعا جلوه بهتر، توجیه اقتصادی برای خانوار زنجانی و جلوه بصری بهتری برای شهر زنجان خواهد داشت.