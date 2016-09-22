به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از وزارت علوم، وحید احمدی معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم و سرگئی تپلوف رئیس پارک فناوری استروگینو مسکو دیدار و بر افزایش همکاری های دوجانبه بیشتر با یکدیگر تاکید کردند.

احمدی در این نشست با شرح پیشینه و توان پارک های علم و فناوری جمهوری اسلامی ایران، ظرفیت ها و توانمندی شرکت های دانش بنیان ایرانی را برای طرف روسی تبیین کرد.

وی گفت: روسیه و کشورهای آسیای میانه می توانند بازار خوبی برای محصولات فناورانه تولید شده از سوی شرکت های فناوری ایران باشند.

معاون وزیرعلوم به مفید بودن همکاری مشترک برای تهیه راهکار تقویت سرمایه گذاری روی ایده های دریافتی در پارک های فناوری دو کشور اشاره کرد و افزود: همانند همکاری دوجانبه برای ایجاد شرکت های مشترک فناوری بین پارک علم و فناوری خراسان رضوی و یکی از پارک های مهم قزاقستان می توان با پارک استروگینو نیز قراردادی مشابه امضا کرد.

تپلوف رئیس پارک فناوری استروگینو مسکو نیز در این نشست با استقبال از همکاری های مشترک فناورانه به تفاهم نامه چندی پیش پارک فناوری استروگینو روسیه با پارک علم و فناوری گلستان اشاره کرد و گفت: با توانمندی های فناورانه پارک های علم و فناوری ایران بیشتر آشنا شده ایم و آماده همکاری های روز افزون هستیم.

وی با بیان اینکه مجموعه استروگینو یکی از پردستاوردترین عرصه های پارک های فناوری روسیه و مسکو به شمار می رود، همکاری با طرف های ایرانی را بسیار ارزشمند خواند.

گفتنی است پارک علم و فناوری استروگینو در سال ۲۰۰۷ با همکاری دولت روسیه راه اندازی شده و با وجود نوپا بودن، جایگاه قابل توجهی در عرصه فناوری های نو از جمله در بیوتکنولوژی، داروسازی، رادیوالکترونیک، نرم افزاری و هولوگرافیک است و در این مجموعه شش پارک دولتی و ۲۰ پارک غیردولتی فعالیت می کنند.