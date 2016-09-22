به گزارش خبرگزاری مهر، محمد ناظم الشریعه درباره شکست تیمی که ۵ دوره عنوان قهرمانی جهان را دارد، گفت: بازی بسیار زیبا و سراسر فوتسال را هر دو تیم به نمایش گذاشتند.خیلی خوشحالم که این نتیجه کسب شد و همانطور که اشاره کردم، بازی خوبی را به نمایش گذاشتیم.

وی در پاسخ به این سوال که در مرحله گروهی به عنوان تیم سوم صعود کردید و اکنون شگفتی ساز مسابقات شده اید، گفت: ما به دلیل عدم بازیهای تدارکاتی مناسب، در بازیهای دور مقدماتی نتایج مطلوبی نگرفتیم. تیم ایران بازی به بازی بهتر شد. در مقابل آذربایجان به مراتب بهتر از اسپانیا و حتی مراکش به میدان رفتیم و اگر موقعیت های خود را به گل تبدیل می کردیم، نتایج طور دیگری رقم می خورد. برزیل همیشه برزیل بوده و این شکست و حذف از جام جهانی، چیزی از ارزش های آنها کم نمی کند. ما تیم خوبی هستیم و شاگردانم عملکرد فوق العاده ای را از خود به جای گذاشتند. برزیل بازی سختی را مقابل تیم ایران داشت چرا که تیم ملی فوتسال ایران تیم قوی و خوبی است و شاگردانم بهترین عملکرد را از خود به جای گذاشتند.

وی در ادامه در پاسخ به این سوال که میزان علاقه مردم ایران به فوتسال و عکس العمل آنها از پیروزی برابر برزیل چیست، گفت: همه انتظار داشتند نتیجه خوبی را به دست آوریم اما شک نکنید که تیم ایران یکی از کامل ترین تیم های حاضر در جهان است و در بازیهای قهرمانی آسیا نشان دادیم حریف سرسختی برای رقبای خود هستیم. کشور ایران دارای ۷۰ میلیون جمعیت است که از این تعداد، ۲۰ میلیون نفر فوتسال بازی می کنند و علاقه بسیار زیادی به این رشته دارند و معتقدم اکنون مردم کشورم از این پیروزی بسیار خوشحال هستند.

وی در پاسخ به این سوال که پیروزی برابر تیمی که ۵ دوره قهرمان جام جهانی بوده و بازیکنی چون فالکائو را دارد و آخرین جام جهانی را تجربه می کند، چه نظری دارید، بیان کرد: فالکائو یکی از بهترین های فوتسال برزیل و جهان است و تمامی بازیکنان این تیم برای ما دوست داشتنی هستند. برزیلی حدف شد که همیشه در مسابقات جام جهانی جز ۴ تیم حاضر در مرحله نهایی بود و این امر نشان می دهد که ملی پوشان و کادر فنی تلاش بالایی برای رسیدن به این موفقیت داشته اند. فوتسال ایران منبع استعداد هاست، اما امکانات محدودی داریم. ما بازی فوتسال را با قلبمان بازی کردیم و در نهایت پیروز میدان شدیم.

خبرنگاری از سرمربی تیم ملی فوتسال پرسید که حریف ایران در بازی بعدی، تیم ملی فوتسال پاراگوئه است. از این تیم چه شناخی دارید و وی در پاسخ به این پرسش گفت: در جام گرند پریکس با پاراگوئه بازی کرده ایم. این تیم یکی از رقیب های دیرینه ماست و تمام تلاش خود را به کار می گیریم تا بهترین نتیجه را برابر این رقیب قدیمی به دست آوریم.

وی در پاسخ به به این سوال که از حذف برزیل خوشحال هستید، در ادامه خاطر نشان کرد: از اینکه باعث حذف برزیل شده ایم خوشحال نیسیتم اما از این که پیروز این میدان سخت بودیم، بسیار خوشحالیم.

ناظم الشریعه درباره مصدومیت حسین طیبی گفت: اگر مشکلی نداشته باشد کادر پزشکی تمام تلاش خود را برای رسیدن این ملی پوش به بازی بعدی خواهد کرد. امروز این بازیکن را به بیمارستان خواهیم برد تا پس از عکس برداری وضعیتش مشخص شود.

وی در ادامه درباره بازی مقابل تیمی که ۵ دوره قهرمانی جام جهانی را کسب کرده است، گفت: بازی بسیار سختی را برابر برزیل برگزار کردیم. بردن برای اولین بار مقابل تیم برزیل بسیار سخت و سنگین بود. همه چیز دست به دست هم داد تا بازی خوبی را به نمایش بگذاریم و در نهایت پیروز میدان شویم. در طول جریان بازی شاگردانم بسیار خوب عمل کردند. ملی پوشان با کمترین اشتباه بازی کردند و در نهایت تیم قدرتمند جهان را شکست دادیم. اکنون بازیکنان ایران با این پیروزی در جایگاه بسیار بالایی قرار دارند.

وی ادامه داد: این پیروزی می تواند مقطعی بسیار مهم برای تغییر نگاه ها به فوتسال باش. تیم ملی فوتسال ایران با شکست برزیل حماسه ملبورن و بازی فوتبال ایران و استرالیا را در فوتسال تکرار کرد. امیدوارم تمام مربیان ایران خوشحال باشند و من به عنوان نماینده تمام مربیان ایران از این پیروزی بسیار خرسندم و از مسئولین فدراسیون و ورزش کشور می خواهم نگاه ویژه ای به فوتسال داشته باشند. ما اکنون نیاز به حمایت همه جانبه از مسئولین داریم تا در فرصت کم بازیکنانم از لحاظ روحی و روانی به شرایطی برسند که در بازی بعدی بهترین عملکرد را از خود به جای بگذارند. مسئولین ورزش و فدراسیون باید نگاه ویژه ای به بازیکنان داشته باشند تا بچه ها بدانند که مسئولین قدردان زحمات آنها بوده اند.

سرمربی تیم ملی فوتسال در خصوص اینکه در طول بازی دو بار عقب بوده و نتیجه را جبران کردید، گفت: چیزی که مهم بود، تمام بازیهای برزیل را آنالیز کردیم. ما می دانستیم اگر به انتهای بازی برسیم برزیل به لاک دفاعی روی می آورد و این امر برای تیمی که همیشه با اختلاف زیاد تیم ها را شکست میدهد، کار سختی بود. در لحظات آخر بازی به پاور پلی روی آوردیم و برزیل را تحت فشار گذاشتیم و درنهایت به گل رسیدیم. توانایی تیم ملی فوتسال ایران بالاست و بازیکنان تلاش کردند تا پیروز میدان شویم. رمز موفقیت تیم ملی فوتسال ایران همدلی است. همه جهان می دانند برزیل را بردن بسیار سخت است و ما این کار سخت را انجام دادیم.

وی در ادامه بیان کرد: پیروزی برابر این تیم قدرتمند کار ما را در بازیهای بعدی سخت تر می کند، چرا که همه تیم ها منتظر رقابت با تیم قدری چون برزیل بودند و اکنون ایران با شکست این تیم مجبور است تا کار برزیل را در مراحل بالاتر ادامه دهد. انتظارات از تیم بالا می رود و کادر فنی برنامه ریزی های لازم را انجام خواهد داد تا شاهد ثبت بهترین عملکرد و نتیجه باشیم.

وی در باره تیم پاراگوئه گفت: تیم پاراگوئه تیمی بزرگ بوده و بازی مقابلش بسیار سخت است. قبل از جام جهانی با این تیم بارها بازی کرده ایم و دیدارهای سختی را پشت سر گذاشتیم. از بازیکنان فیزیکی بهره می برد و این امر کار ما را سخت تر کرده است. پاراگوئه در این دوره از مسابقات میزبان را حذف کرده است و بازی برابرش بسیار سخت خواهد بود.

وی در پایان در خصوص اینکه آیا تماشاگران حاضر در کلمبیا برای تشویق ایران به سالن فوتسال می آیند گفت: جمعیتی که در بازی ایران و برزیل در سالن حضور داشتند، یکصدا ایران را تشویق می کردند. امروز بعد از گذشت ۵ دقیقه از بازی، تمام سالن یکپارچه ما را تشویق می کردند. ما ایرانی ها فوتسال زیبایی را بازی می کنیم و تماشاگران از بازی زیبا لذت می برند. امیدوارم در بازی با پاراگوئه نیز از حمایت تماشاگران بهره مند شویم.