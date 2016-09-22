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۱ مهر ۱۳۹۵، ۹:۳۷

تحولات فلسطین؛

یورش صهیونیستها به کرانه باختری/هتک حرمت مجدد به مسجدالاقصی

یورش صهیونیستها به کرانه باختری/هتک حرمت مجدد به مسجدالاقصی

نظامیان رژیم صهیونیستی در ادامه سیاست های سرکوبگرانه خود علیه شهروندان فلسطینی به نقاط مختلف کرانه باختری یورش بردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «فلسطین الیوم»، نظامیان رژیم صهیونیستی به مناطق مختلف کرانه باختری یورش بردند.

بر اساس این گزارش، به دنبال این حمله درگیری شدیدی میان صهیونیست ها و جوانان فلسطینی اتفاق افتاد.

نظامیان رژیم صهیونیستی در جریان این درگیری ۱۲ شهروند فلسطینی را بدون تفهیم اتهام بازداشت کردند.

خبر دیگر اینکه شهرک نشینان رژیم صهیونیستی با یورش به صحن های مسجدالاقصی بار دیگر اقدام به هتک حرمت این مسجد کردند.

یورش شهرک نشینان به مسجدالاقصی با حمایت تمام قد نیروهای امنیتی رژیم صهیونیستی اتفاق افتاد.

کد مطلب 3775785

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