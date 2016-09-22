رقابت «هیهات» در جشنواره فیلم مقاومت

به گزارش خبرگزاری مهر، «هیهات» اولین فیلم چهار اپیزودی سینمای ایران به تهیه کنندگی محمدرضا شفیعی برای اولین بار در جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت رونمایی می‌شود.

نخستین نمایش فیلم محرم سینمای ۹۵ به نویسندگی و کارگردانی هادی نائیجی، دانش اقباشاوی، روح الله حجازی، هادی مقدم دوست در روز اول برگزاری جشنواره بین المللی فیلم مقاومت، شنبه سوم مهر ماه، ساعت ۱۸ در پردیس سینمایی «ملت» روی پرده خواهد رفت.

جلسه نقد و بررسی این فیلم که با مفاهیم عاشورایی و شهدای مدافع حرم ساخته شده با حضور کارگردانان و بازیگران ساعت ۲۰:۳۰ برگزار می‌شود.

حمید فرخ‌نژاد، حامد بهداد، مینا ساداتی، بابک حمیدیان، آلا نجم، بهاران بنی احمدی، خسرو شهراز در این پروژه اپیزودیک ایفای نقش کرده اند.

این فیلم که محصول سازمان هنری رسانه‌ای اوج است با اکران در جشنواره مقاومت به رقابت با دیگر آثار این جشنواره می پردازد.