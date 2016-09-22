به گزارش خبرنگار مهر، حسین فروزان در مراسم افتتاح چند پروژه عمرانی در منطقه آزاد ماکو با بیان اینکه تا قبل از تاسیس سازمان منطقه آزاد ماکو، کل منطقه با وجود ظرفیتها و پتانسیلهای فراوان، از حداقل زیرساختهای لازم محروم بود، گفت: با تلاشهای انجام گرفته در دولت یازدهم، این منطقه در حال حاضر در مسیر توسعه قرار گرفته و اقدامات ارزشمندی در آن انجام گرفته است.
وی با بیان اینکه سازمان منطقه آزاد ماکو از نیمه دوم سال ۹۲ تا پایان سال ۹۴، معادل ۱۶۶۰ میلیارد ریال درآمد داشته است، گفت: از این مبلغ، ۱۱۵۰ میلیارد ریال(معادل ۷۰ درصد)، صرف پروژههای عمرانی و زیرساختی شده است.
مدیرعامل منطقه آزاد ماکو با بیان اینکه در سال ۹۵، بودجه سازمان ۱۸۰۰ میلیارد ریال مصوب شده است، اظهار داشت: ۷۶ درصد این بودجه، اعتبارات عمرانی بوده و بر همین اساس، طرحهای عمرانی امسال شامل ۴۹ پروژه با اعتباری بالغ بر ۱۴۰۰ میلیارد ریال است که ۱۲ پروژه از آن، با مجموع اعتبار ۵۰ میلیارد ریال مطالعاتی است.
فروزان با بیان اینکه ۳۷ پروژه با مجموع اعتبار ۱۳۵۰ میلیارد ریال ماهیت اجرایی دارد، افزود: درآمد پیشبینی شده شش ماه نخست امسال هم، صد درصد تحقق پیدا کرده است.
وی به حوزه زیرساختهای منطقه آزاد ماکو اشاره کرد و گفت: احداث فرودگاه، احداث باند دوم جاده مرگنلر- ماکو، احداث باند دوم جاده بازرگان به سمت ساریسو، احداث باند دوم جاده ماکو- کشمشتپه، بهسازی مسیر گمرک بازرگان و احداث نمایشگاه بینالمللی به اجرا درآمده است.
مدیرعامل منطقه آزاد ماکو به احداث پایانه صادراتی، شهرک لجستیک و ترمینال چندمنظوره اشاره کرد و گفت: از نیمه دوم سال ۹۲ تا انتهای نیمه اول سال ۹۵، بیش از ۲ میلیارد دلار درخواست سرمایهگذاری خارجی و بیش از ۱۷ هزار میلیارد ریال درخواست سرمایهگذاری داخلی با پیشبینی اشتغال ۵ هزار و ۷۵۰ نفر داشتهایم.
وی ادامه داد: حجم سرمایهگذاری واحدهای به بهرهبرداری رسیده در طی این مدت، برابر ۱۰۴۴ میلیارد ریال سرمایهگذاری داخلی و یک میلیون دلار سرمایهگذاری خارجی با اشتغال یک هزار و ۴۴۳ نفر است.
فروزان به احداث نیروگاه سیکلترکیبی ۵۰۰ مگاواتی توسط بخشخصوصی با ۷۰ درصد سرمایهگذاری خارجی از کشور چین اشاره کرد و گفت: احداث مجتمع صنعتی فروآلیاژ منطقه آزاد ماکو توسط بخشخصوصی با صد درصد سرمایهگذاری خارجی از کشور هند و نیز احداث مجتمع پتروشیمی توسط بخشخصوصی با ۳۵ درصد سرمایهگذاری خارجی، از دیگر پروژههای منطقه آزاد است.
وی افزود: متاسفانه در حال حاضر مناطق آزاد مظلوم واقع شده و از طرف برخی افراد مورد هجمههای فراوانی قرار گرفتهاند که به جرات میتوان گفت ادعاهای مطرح شده هیچکدام با واقعیت انطباق ندارد و حل مشکلات کشور در برخی حوزهها باید در جای دیگر، پیگیری شود.
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