به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی تاج با اشاره به پیروزی تیم ملی فوتسال ایران برابر برزیل در جام جهانی کلمبیا گفت: اعضای تیم ملی شامل بازیکنان و کادر فنی بسیار غیرتمند و با اثبات قدرت فوتسال ایران، اتفاقی تاریخی را رقم زدند که موجب مباهات و افتخار همه ما ایرانیان است.

وی در ادامه ضمن آرزوی موفقیت برای تیم ملی در مسابقات پیش رو در مراحل بالاتر افزود: امیدوارم همچون گذشته فوتسالیست های ایران بتوانند با نشان دادن عملکردی مثبت دل مردم ایران را شاد کنند.

رئیس فدراسیون فوتبال خاطرنشان کرد: همان‌طور که پیش از مسابقات، جدول پاداش ملی پوشان مصوب و ارائه شده بود، پاداش آنها مطابق با جدول پرداخت خواهد شد. البته لازم به توضیح است که پاداش دو مسابقه اول مطابق جدول در کلمبیا پرداخت شده و چنانچه تیم به مراحل بالاتر نیز صعود کند، همه پاداش ها پرداخت می شود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: در صورتی که فوتسالیست های ایران بتوانند به فینال این مسابقات راه یابند، علاوه بر پاداش مصوب و مطابق با تصمیم هیأت رئیسه، پاداش جدید نیز به آنها اختصاص داده خواهد شد.