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۱ مهر ۱۳۹۵، ۱۲:۱۹

مهدی تاج:

فوتسال ایران تاریخ‌ساز شد/ جوایز ملی‌پوشان طبق جدول پرداخت می‌شود

فوتسال ایران تاریخ‌ساز شد/ جوایز ملی‌پوشان طبق جدول پرداخت می‌شود

رییس فدراسیون فوتبال ایران با اشاره به پیروزی ارزشمند تیم فوتسال کشورمان در جام جهانی کلمبیا برابر برزیل گفت: فوتسال ما در جام جهانی کلمبیا تاریخ ساز شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی تاج با اشاره به پیروزی تیم ملی فوتسال ایران برابر برزیل در جام جهانی کلمبیا گفت: اعضای تیم ملی شامل بازیکنان و کادر فنی بسیار غیرتمند و با اثبات قدرت فوتسال ایران، اتفاقی تاریخی را رقم زدند که موجب مباهات و افتخار همه ما ایرانیان است. 

وی در ادامه ضمن آرزوی موفقیت برای تیم ملی در مسابقات پیش رو در مراحل بالاتر افزود: امیدوارم همچون گذشته فوتسالیست های ایران بتوانند با نشان دادن عملکردی مثبت دل مردم ایران را شاد کنند. 

رئیس فدراسیون فوتبال خاطرنشان کرد: همان‌طور که پیش از مسابقات، جدول پاداش ملی پوشان مصوب و ارائه شده بود، پاداش آنها مطابق با جدول پرداخت خواهد شد. البته لازم به توضیح است که پاداش دو مسابقه اول مطابق جدول در کلمبیا پرداخت شده و چنانچه تیم به مراحل بالاتر نیز صعود کند، همه پاداش ها پرداخت می شود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: در صورتی که فوتسالیست های ایران بتوانند به فینال این مسابقات راه یابند، علاوه بر پاداش مصوب و مطابق با تصمیم هیأت رئیسه، پاداش جدید نیز به آنها اختصاص داده خواهد شد.

کد مطلب 3775913

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