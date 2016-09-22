وضعیت خراسان جنوبی مطلوب نیست/تلاش برای افزایش اعتبارات استانی

به گزارش خبرنگار مهر، «سید علی اکبر پرویزی» صبح پنجشنبه در شورای اداری استان اظهار کرد: وضعیت استان خراسان جنوبی وضعیت مناسبی نیست و با چالش های اساسی روبه رو است.

وی با بیان اینکه سعی داریم از طریق مرکز کمک هایی جهت توسعه استان دریافت کنیم، افزود: ظرفیت های استان محدود است و نمی‌توان با استفاده از آن کاری برای توسعه استان انجام داد.

وی با تاکید بر تفکر جهادی و انقلابی، تصریح کرد: اگر آن چه که رزمندگان دنبال کردند سرلوحه کار قرار نگیرد در امور جامعه به نتیجه نخواهیم رسید.

استاندار خراسان جنوبی با بیان اینکه باید تلاش خارج از روند اداری را دنبال کنیم، بیان کرد: اگر می‌خواهیم خیری در دنیا و آخرت داشته باشیم باید به لحاظ اخلاقی و دینی تلاش کنیم.

پرویزی با اشاره به اینکه خداوند نیز بابت کارهای خیر و خدمت به مردم وعده پاداش داده است، گفت: در حوزه های اشتغال و محرومیت زدایی اقدامات اولیه در استان شروع شده است.

به دنبال ایجاد ردیف های اعتباری جدید برای استان در بودجه ۹۶ هستیم

وی با بیان اینکه تلاش داریم قبل از بسته شدن بودجه سال ۹۶ بتوانیم در حوزه های مهم ردیف جدید ایجاد و اعتبارات استانی را افزایش دهیم، اظهار داشت: آب مسئله ای مهم در استان است که امیدواریم بتوانیم اولین قدم‌ها را در حوزه های متوسط برداریم.

استاندار خراسان جنوبی با بیان اینکه امیدواریم سال ۹۶ سال بهتری برای خراسان جنوبی باشد، افزود: از آستان قدس رضوی در حد توان انتظار کمک به استان را داریم.

وی ادامه داد: همچنین استان خراسان جنوبی آمادگی هر گونه مشارکت با آستان قدس رضوی را در جهت توسعه و بهبود وضعیت استان را دارد.

پرویزی با اشاره به اینکه نباید رفتاری داشته باشیم که شاعبه تبعیض و فساد ایجاد کند، گفت: مردم انتظار دارند به اندازه‌ی حقوقی که دریافت می‌کنیم در جهت برطرف کردن مشکلاتشان کار کنیم.

رزمندگان مظهر ایثار، از خودگذشتگی و تدبیر

امام جمعه بیرجند نیز در این جلسه اظهار کرد: باید همواره از پیروان امام علی (ع) و در حد وسع عارف باشیم.

حجت الاسلام علی رضایی با بیان اینکه مومن باید چهار اثر بالینی داشته باشد، افزود: قرائت کتاب قررالحکم، دعای کمیل، دعای صباح امیرالمونین (ع) و نهج البلاغه باید در جهت رستگاری در دستور کار قرار گیرد.

وی با اشاره به اینکه هشت سال دفاع مقدس از افتخارات نظام جمهوری اسلامی ایران است، گفت: مقاومت رزمندگان در جنگ مظهر ایثار و از خودگذشتگی و تدبیر است.

وی با بیان اینکه دشمن به هیچ چیز رحم نمی‌کند، بیان کرد: باید در مقابل دشمن قوی و توانمند بمانیم.

رضایی با اشاره به اینکه با نام خدا نباید بازی کرد، تصریح کرد: همواره باید عشق و پاکی را در جامعه اشراف کنیم.