به گزارش خبرنگار مهر، سردار علی رزمجو صبح پنجشنبه در جمع نیروهای مسلح شهرستان تنگستان اظهار داشت: ایران اسلامی در ابعاد مختلف از مسائئل سیاسی و نظامی و دفاعی به پیشرفت‌های بسیار خوبی دست یافته است و این موضوع معادلات جهانی را تغییر داده است.

وی با اشاره به اینکه آمریکایی در خلیج فارس و دیگر نقاط جهان به خواری و ذلت کشیده شده‌اند، بیان کرد: دستگیری نظامیان امریکایی در خلیج فارس سر خط تجزیه و تحلیل آمریکایی‌ها در مقیاس جهانی و کاندیداهای آنها است.

فرمانده منطقه دوم دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با اشاره به اینکه حماسه‌های نیروهای مسلح ایران برگ زرینی در تاریخ انقلاب اسلامی است، تصریح کرد: همینه سیاسی آمریکایی‌ها در کشورهای مختلف شکسته شده است.

وی با اشاره به اینکه صدای شکستن استخوان‌های آمریکا در عرصه سیاسی و نظامی به گوش می‌رسد، اضافه کرد: در خلیج فارس شاهد به زانودرآمدن امریکایی‌ها هستیم.

سردار رزمجو با اشاره به اهمیت بالای برنامه‌های هفته دفاع مقدس، خاطرنشان کرد: ملت ایران امروز هم همچون دوران دفاع مقدس برای دفاع از این آب و خاک حاضر هستند و ایثار و از خودگذشتگی ملت ایران هیچ‌گاه از بین نمی رود.

وی با اشاره به حضور گسترده مردم استان بوشهر در حماسه‌آفرینی‌های دوران دفاع مقدس، بیان کرد: مردم استان بوشهر همواره در دفاع از این نظام و انقلاب و این آب و خاک پیشتاز بوده‌اند و حماسه‌های بزرگی را خلق کرده‌اند.

فرمانده منطقه دوم دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از ایثار، فداکاری و جان‌فشانی به عنوان صفات مردم استان بوشهر نام برد و افزود: در هفته دفاع مقدس شاهد برگزاری برنامه‌های مختلفی هستیم که بیانگر حضور همیشگی ملت در صحنه است.