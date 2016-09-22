اراده ملت ایران و نقش رهبری محاسبات بعثی ها را بهم ریخت

به گزارش خبرنگار مهر، امیر سرتیپ خلبان عزیز نصیرزاده ظهر پنج شنبه در همایش اولین پاسخ و حماسه کمان ۹۹ که در همدان برگزار شد، با انتقاد از حضور کمرنگ مردم در این برنامه و بیان اینکه دشمنان ما در آن زمان استکبار جهانی و کمونیست بود و اکنون نیز استکبار جهانی دشمن ماست، گفت: درعصر حاضر کفر و الحاد در ظاهر با ما دشمنی می کند درحالی که در اوایل انقلاب و دوران دفاع مقدس این دشمنی ها پشت پرده بود.

وی با تاکید بر اینکه در دوره حاضر باید تلاش های بیشتری صورت گیرد، گفت: نه می توان جنگ سخت را نادیده کرد و نه جنگ نرم دشمن را، اما در این وادی آمادگی برای مقابله با جنگ نرم ضروری است.

معاون هماهنگ کننده نیروی هوایی ارتش با بیان اینکه خاطرات رزمندگان دوران دفاع مقدس باید برای مردم و به خصوص جوانان بازگو شود، اظهارداشت: حماسه های هشت سال دوران دفاع مقدس باید بارها و بارها بیان شود.

وی با بیان اینکه دانش آموزان، دانشجویان، بسیجیان و جوانان باید در چنین برنامه هایی حضور داشته باشند و از نزدیک و بدون واسطه حماسه ها را از زبان رزمندگان بشنوند، گفت: جوانان ایران اسلامی در معرض تهدیدات فرهنگی دشمن هستند.

اراده مردم و نقش رهبری در محاسبات دشمن لحاظ نشده بود

معاون هماهنگ کننده نیروی هوایی ارتش با تاکید بر اینکه قشر جوان ایران اسلامی باید خاطرات رزمندگان را بشنوند و از آن الگو بگیرند، گفت: مردم باید بدانند که انقلاب اسلامی ایران چگونه برای آنها حفظ شده است.

نصیرزاده با تاکید بر اینکه مردم باید درک کنند که در محاسبات دشمن اراده مردم و نقش رهبری لحاظ نشده بود و ما توانستیم جنگ را اداره کنیم، گفت: درحال حاضر یک الگوی بسیار مناسب تحت عنوان دفاع مقدس برای تمام دوران زندگی خود داریم.

وی با تاکید بر اینکه پیشکسوتان دوران دفاع مقدس باید در مدارس و مساجد حضور پیدا کنند و به بیان خاطرات خود بپردازند، تاکید کرد: باید از کمترین فرصت ها حداکثر استفاده ها صورت گیرد.