تیم کیک بوکسینگ منطقه آزاد چابهار قهرمان جام مدافعان حرم شد

نصیر بارکزهی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر گفت: تیم کیک بوکسینگ این منطقه در پانزدهمین دوره مسابقات جام مدافع حرم «شهید امیرعلی محمدیان» قهرمان کشور شد.

وی افزود: این دور از مسابقات به میزبانی استان تهران در شهرستان شهریار از ۳۱ شهریور تا اول مهر برگزار شد.

وی گفت: این مسابقات در ۴ رده سنی بزرگسالان، جوانان، نوجوانان و نونهالان برگزار شد که در رده سنی بزرگسالان محمود ریگی در وزن بالای ۹۰ کیلوگرم و نوید فروزانفر در وزن بالای ۷۰ کیلوگرم مقام اول را به خود اختصاص دادند.

بارکزهی گفت: در رده سنی بزرگسالان بهنام حیدری در وزن بالای ۸۱ کیلوگرم مقام دوم و عزیزالله سرگلزایی، سید امیر موسوی فرد و عبدالرحمان افشار در این رده سنی مقام سوم را کسب کردند.

وی افزود: مبین نارویی نصرتی در رده سنی جوانان در وزن بالای ۶۷ کیلوگرم به مقام دوم و جمشید ریگی، اویس گمشاد زهی، امیر آژ و عرفان تباوار در سایر وزن ها مقام سوم را کسب کردند.

سرپرست معاونت امور فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد چابهار تصریح کرد: در رده سنی نوجوانان محمدامین پور سرگل در وزن بالای ۳۵ کیلوگرم به مقام دوم و علی تباوار و میلاد ریگی در سایر وزن ها به مقام سوم و در رده سنی نو نهالان محمد متین ریگی در وزن بالای ۳۰ کیلوگرم به مقام سوم دست پیدا کردند.