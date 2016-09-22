کشف ۳۴کیلو«گراس»در شهرستان صحنه/ عامل تیراندازی دردالاهو دستگیرشد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس کرمانشاه، فرمانده انتظامی شهرستان صحنه از کشف ۳۴ هزار و ۵۰۰ گرم مخدر گراس و دستگیری دو نفر در این زمینه خبر داد.

سرهنگ فرزاد اکبری گفت: در راستای اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی و مبارزه با مواد مخدر و به دنبال کسب خبری مبنی بر توزیع موادمخدر گراس توسط دو نفر با هویت های معلوم موضوع در دست بررسی قرار گرفت.

وی افزود: ماموران یگان با همکاری پلیس مبارزه با مواد مخدر انتظامی شهرستان به محل اعزام شدند و در بازرسی از منزل این افراد، ۳۴ هزار و ۵۰۰ گرم مخدر گراس را کشف و دو نفر را نیز دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان صحنه از شهروندان خواست ضمن نظارت بر رفتار فرزندان خود، رفت و آمد آنها را نیز رصد نموده و از ورود ناخواسته آنها به ورطه اعتیاد پیشگیری کنند.

دستگیریی عامل تیراندازی در شهرستان دالاهو

فرمانده انتظامی شهرستان دالاهو نیز از دستگیری عامل تیراندازی در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ علی اشرف نجفی گفت: در پی وقوع چند مورد تیراندازی و برهم زدن نظم عمومی در یکی از روستاهای این شهرستان بررسی موضوع به صورت ویژه در دستور کار پلیس قرار گرفت.

وی ادامه داد: ماموران این پلیس با هماهنگی مقام قضائی و با انجام کار اطلاعاتی، عامل تیراندازی را در سطح حوزه شناسایی و طی عملیات غافلگیرانه وی را دستگیر کردند.

این مقام انتظامی گفت: دستگیری عامل تیراندازی باعث ایجاد رضایتمندی و احساس امنیت بیشتر در سطح حوزه استحفاظی شد.

سرهنگ نجفی افزود: در بازجویی های به عمل آمده، متهم به جرم خود اعتراف کرد و پس از تشکیل پرونده جهت مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی و با قرار سه میلیارد ریال روانه زندان شد.