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۱ مهر ۱۳۹۵، ۱۴:۴۱

تداوم عملیات آزادسازی «الشرقاط»؛

تسلط ارتش عراق بر ساختمان فرمانداری/ آزادسازی بیمارستان عمومی

تسلط ارتش عراق بر ساختمان فرمانداری/ آزادسازی بیمارستان عمومی

منابع رسانه ای از تسلط ارتش عراق بر ساختمان فرمانداری «الشرقاط» خبر داده و اعلام کردند: ارتش عراق پرچم این کشور را بر فراز بیمارستان عمومی این منطقه به اهتزاز درآورده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی عراق، ارتش این کشور به پیشروی های خود در منطقه «الشرقاط» ادامه می دهد.

بر اساس این گزارش، در ادامه این پیشروی ها، ارتش عراق بر مقر فرمانداری واقع در منطقه «الشرقاط» مسلط شد.

در جریان تسلط ارتش بر این منطقه ده ها عنصر تکفیری به هلاکت رسیده و شماری دیگر زخمی شدند.

از سوی دیگر، ارتش عراق موفق به آزادسازی بیمارستان عمومی منطقه «الشرقاط» شد.

شاهدان عینی اعلام کردند که ارتش عراق پس از آزادسازی این بیمارستان، پرچم این کشور را بر فراز آن برافراشته است.

کد مطلب 3776015

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