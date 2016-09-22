تسلط ارتش عراق بر ساختمان فرمانداری/ آزادسازی بیمارستان عمومی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی عراق، ارتش این کشور به پیشروی های خود در منطقه «الشرقاط» ادامه می دهد.

بر اساس این گزارش، در ادامه این پیشروی ها، ارتش عراق بر مقر فرمانداری واقع در منطقه «الشرقاط» مسلط شد.

در جریان تسلط ارتش بر این منطقه ده ها عنصر تکفیری به هلاکت رسیده و شماری دیگر زخمی شدند.

از سوی دیگر، ارتش عراق موفق به آزادسازی بیمارستان عمومی منطقه «الشرقاط» شد.

شاهدان عینی اعلام کردند که ارتش عراق پس از آزادسازی این بیمارستان، پرچم این کشور را بر فراز آن برافراشته است.