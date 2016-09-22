حکم بازداشت «پرویز مشرف» به پلیس اسلام آباد ارسال شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه «پاکستان»، دادگاهی در اسلام آباد دستور بازداشت «پرویز مشرف» رئیس جمهور اسبق پاکستان را در پرونده قتل «عبدالرشید غازی» صادر کرده است و آنرا به کلانتری «آبپاره» در اسلام آباد ارسال کرده است.

در نامه دادگاه آمده است اقدامات لازم برای بازداشت پرویز مشرف به عمل آید تا مراحل رسیدگی به پرونده قتل عبدالرشید غازی بزودی طی شود.

«پرویز القادر میمن» قاضی رسیدگی به پرونده قتل عبدالرشید غازی، حکم بازداشت پرویز مشرف را صادر کرده است و از سویی دیگر حکم به مصادره اموال وی و حراج آنها داده است.

این در حالی است که رئیس جمهور اسبق پاکستان خارج از کشور بسر می برد.

لازم به ذکر است در سال ۲۰۰۷ میلادی نیروهای امنیتی پاکستان طی عملیاتی به «لال مسجد» در اسلام آباد حمله بردند و در این عملیات عبدالرشید غازی جانشین خطیب افراطی «لال مسجد» اسلام آباد و تعداد زیادی از طلاب و دانش آموزانی که در این مسجد تحصن کرده بودند بدست نیروهای امنیتی کشته شدند.

شایان ذکر است «حافظ هارون رشید» پسر عبدالرشید غازی درخواستی برای رسیدگی به پرونده قتل پدرش به دادگاهی در اسلام آباد ارایه کرده و در آن خواستار محاکمه پرویز مشرف شده بود.