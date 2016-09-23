به دنبال تقویت نفت هستیم/ داور کاری کرد استرس بگیریم

محمد دایی در گفتگو با خبرنگار مهر در رابطه با پیروزی دو بر یک نفت برابر ماشین سازی در هفته هفتم لیگ برتر گفت: ماشین سازی تیم خوبی بود اما ما هم عملکرد خوبی داشتیم و به غیر از ۱۰ دقیقه اول، بازی در کل در اختیار ما بود و می توانستیم ۳، ۴ گل به حریف بزنیم اما اشتباهات داوری مانع این کار شد.

وی افزود: وضعیت داوری اصلا خوب نبود و دو پنالتی ما را نگرفتند. همچنین بازیکن ماشین سازی باید اخراج می شد که داور از آن نیز چشم پوشی کرد. همین اشتباهات مکرر داوری باعث این شد که اختلاف به حداقل برسد و ما دقایق پایانی را با استرس دنبال کنیم.

مربی تیم فوتبال نفت تهران با اشاره به تعطیلات لیگ برتر گفت: وقفه ای که پس از هفته چهارم لیگ به وجد آمد به نفع ما بود زیرا ما کارمان را دیر شروع کرده بودیم و در آمادگی ما تاثیر داشت اما تعطیلات مکرر به فوتبال ما و جذابیت آن ضربه می زند و همچنین باعث دوری تماشاگران از فوتبال می شود.

وی در پایان تصریح کرد: در تعطیلات دنبال جذب بازیکن خوب خارجی هستیم تا تیم کاملی داشته باشیم و باید در چند پست تقویت شویم.