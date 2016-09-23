  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۲ مهر ۱۳۹۵، ۱۰:۲۶

دایی در گفتگو با مهر:

به دنبال تقویت نفت هستیم/ داور کاری کرد استرس بگیریم

به دنبال تقویت نفت هستیم/ داور کاری کرد استرس بگیریم

مربی تیم فوتبال نفت تهران با اشاره به دیدار این تیم برابر ماشین سازی تبریز گفت: اشتباهات مکرر داوری باعث این شد که اختلاف گل به حداقل برسد و ما دقایق پایانی را با استرس دنبال کنیم.

محمد دایی در گفتگو با خبرنگار مهر در رابطه با پیروزی دو بر یک نفت برابر ماشین سازی در هفته هفتم لیگ برتر گفت: ماشین سازی تیم خوبی بود اما ما هم عملکرد خوبی داشتیم و به غیر از ۱۰ دقیقه اول، بازی در کل در اختیار ما بود و می توانستیم ۳، ۴ گل به حریف بزنیم اما اشتباهات داوری مانع این کار شد.

وی افزود: وضعیت داوری اصلا خوب نبود و دو پنالتی ما را نگرفتند. همچنین بازیکن ماشین سازی باید اخراج می شد که داور از آن نیز چشم پوشی کرد. همین اشتباهات مکرر داوری باعث این شد که اختلاف به حداقل برسد و ما دقایق پایانی را با استرس دنبال کنیم.

مربی تیم فوتبال نفت تهران با اشاره به تعطیلات لیگ برتر گفت: وقفه ای که پس از هفته چهارم لیگ به وجد آمد به نفع ما بود زیرا ما کارمان را دیر شروع کرده بودیم و در آمادگی ما تاثیر داشت اما تعطیلات مکرر به فوتبال ما و جذابیت آن ضربه می زند و همچنین باعث دوری تماشاگران از فوتبال می شود.

وی در پایان تصریح کرد: در تعطیلات دنبال جذب بازیکن خوب خارجی هستیم تا تیم کاملی داشته باشیم و باید در چند پست تقویت شویم.

کد مطلب 3776031

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها