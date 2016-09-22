به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عباسعلی مغیثی پیش از ظهر پنجشنبه در جمع فرماندهان و کارکنان نیروهای نظامی و انتظامی مستقر در شهرستان نهاوند، گفت: در روایاتی از حضرت علی (ع) آمده که جامعه بدون حاکم و حکومت اداره نمی‌شود چراکه هرج و مرج به وجود می آید.

وی با اشاره به اینکه نمی‌شود اجتماعی از انسان ها بدون حکومت باشند، گفت: بیشترین حکومت های تاریخ مربوط به سلسله شاهان بوده که به زور حکومت ها را به دست می‌گرفتند.

وی ادامه داد: امروز در فرهنگ و ادبیات دنیا حکومت های سلطنتی و دیکتاتوری قابل قبول نیست و جهانیان به دنبال دموکراسی و جمهوریت هستند چراکه این نوع حکومت ها دارای مشروعیت است.

حجت الاسلام مغیثی به موضوع غدیر اشاره و عنوان کرد: مقام معظم رهبری مهم ترین پیام غدیر را تعیین نوع حاکمیت و حکومت عنوان کردند.

وی افزود: مشروعیت مقبولیت از اصول اساسی نظام مقدس جمهوری اسلامی است چراکه صلاح و مصلحت مردم در آن مشخص و دیده شده است.

وی در ادامه با اشاره به اینکه انقلاب اسلامی ایران از ابتدای شکل گیری تا کنون مورد تهاجم دشمنان داخلی و خارجی بوده است، گفت: ایران اسلامی در ابتدای انقلاب پس از رهایی از چنگال رژیم منحوس پهلوی و همچنین منافقین و غیره بعد از آنکه دشمنان فهمیدند راهی جز مقابله نظامی ندارند فردی خبیث را علیه ایران اسلامی تجهیز کردند.

وی با اشاره به نقش ۴۰ کشور به صورت مستقیم و غیرمستقیم در جنگ علیه ایران اسلامی، گفت: این اقدام ابتدا جایگاه والای ایران اسلامی سپس ناتوانی دشمنان این ملت و مملکت را نشان می دهد.

وی با بیان اینکه در حال حاضر هم ایران اسلامی از توطئه های روزانه این کوردلان و همچنین سگ صفتان در آسایش نیست، گفت: ایران اسلامی حکومتی دینی است و در راس آن رهبری فرزانه قرار دارد و به همین دلیل علیه ایران با بهانه های مختلف جنگ افروزی می کنند.

وی عنوان کرد: ایران هیچگاه ذره ای از مواضع حقه خود عقب نمی‌نشیند و در برابر زورگویان و جهان خواران عالم خواهد ایستاد.