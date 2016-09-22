به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه(س)، آیت الله سید محمد سعیدی در جمع طلاب مدرسه علمیه الحجه(ع) مشهد که در سالن محراب حرم مطهر برگزار شد، گفت: غدیر واقعه‌ای فراموش نشدنی در فرهنگ اسلامی است.

وی اراده خداوند را بر زنده ماندن حق عنوان کرد و گفت: تلاش‌های زیادی برای فراموش شدن غدیر و به انحراف کشیدن جامعه مسلمان انجام شده و در حال انجام است که به وسیله کلام‌ها و تریبون‌های آلوده این کار را پیش می‌برند، ولی اراده خداوند بر زنده ماندن این فرهنگ اسلامی است.

امام جمعه قم با اشاره به تلاش حضرت زهرا(س) پس از واقعه غدیر برای هدایت جامعه و تبیین جایگاه ولایت گفت: این حضرت در مناسبت‌ها و مجالس مخلتف نسبت به مسئله غدیر و انحراف جامعه اسلامی بعد از ارتحال پیامبر(ص) سخن گفتند که از جمله این‌ها، خطبه ایشان بود که به خطبه فدکیه معروف است.

وی غدیر را عامل وحدت و انسجام جامعه اسلامی برشمرد و گفت: اگر غدیر به درستی تبیین شود، مهم‌ترین عامل در وحدت و انسجام جامعه اسلامی خواهد بود. اگر امت اسلامی غدیر و سخنان صریح پیامبر(ص) در اعلام جانشینی حضرت علی علیه السلام را فراموش نمی‌کردند، امروز شاهد این همه اختلاف و دشمنی در میان مسلمانان نبودیم.

آیت الله سعیدی خاطرنشان کرد: دعوا به راه انداختن و توهین به یکدیگر که هنر نیست، آنچه اهمیت دارد، تلاش برای وحدت و انسجام جامعه اسلامی است.

تولیت آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه(س) افزود: امروز طلاب و فضلای حوزه میراثداران غدیر هستند که با بهره جستن از آن می‌تواند به نقش آفرینی در ترویج آموزه‌های اسلام ناب بپردازند.

برآوردن نیازهای جامعه، نیازمند داشتن آمار و ارقام درست از جامعه است

آیت الله سید محمد سعیدی همچنین در دیدار اعضای ستاد سرشماری نفوس و مسکن قم گفت: همه ما باید بدانیم که اقدام برای سرشماری، همسو با تعالیم اسلامی و بر اساس آیات قرآن کریم است.

وی با بیان این که خداوند آفرینش را بر اساس آمار و ارقام و حساب و کتاب آفریده است، گفت: آنچه شما در سرشماری به دنبال آن هستید، حقیقت حاکم بر هستی از سوی خداست.

امام جمعه قم افزود: متولیان امور کشور و پایه‌های اصلی تصمیم گیری، برای داشتن تصمیمات و برنامه‌های کارآمد، نیازمند اطلاعاتی هستند که در سرشماری‌ها و به وسیله آمار و ارقام به دست می‌آید. به این معنی که دولت وقتی می‌تواند تصمیم گیری و برنامه ریزی درستی در راستای تأمین نیازهای جامعه داشته باشد که مردم با کمال اخلاص و صمیمیت در سرشماری شرکت نمایند.

وی با اشاره به توصیه مقام معظم رهبری مبنی بر شرکت مردم در سرشماری سال ۹۵ گفت: اولویت‌ها در کشورها بر اساس چنین برنامه ریزی‌هایی است. دولت امکانات محدودی در اختیار دارد که لازمه تخصیص عادلانه آن، داشتن اطلاعات دقیق نسبت به برخی موضوعات است که در سرشماری نفوس و مسکن می‌توان به این اطلاعات دست پیدا کرد.

آیت الله سعیدی بابیان این که در دوره طاغوت، اطلاعات جمع آوری شده در حکومت، در اختیار دیگر کشورها قرار گرفته و در برخی موارد علیه خود مردم به کار گرفته می‌شد، گفت: در نظام اسلامی، دولت‌ها درعمل، سلامت در جمع آوری اطلاعات مردم را اثبات کرده‌اند و همین مسئله موجب مشارکت صادقانه مردم خواهد بود.

در ابتدای این دیدار سید حسین رضوی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی قم گزارشی از برنامه ریزی صورت گرفته برای جمع آوری اطلاعات نفوس و مسکن در استان ارائه داد.