سالانه ۱۵۰۰ میلیارد تومان هزینه شیمی درمانی در کشور

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر احمد عامری با بیان اینکه در ایران به صورت بی‌رویه از شیمی درمانی برای درمان سرطان استفاده می‌شود، افزود: عدم هماهنگی بین بخشی پزشکان موجب گسترش استفاده بی‌رویه از شیمی درمانی شده است.

وی از برگزاری کارگاه آموزشی کانتورینگ معده برای متخصصان کلینیکال آنکولوژی (رادیوتراپی آنکولوژی) از سوی انجمن رادیوتراپی آنکولوژی ایران خبر داد و افزود: با پیشرفت علم، تکنیک‌های استفاده از رادیوتراپی بعنوان موثرترین درمان سرطان نیز گسترده شده است به گونه‌ای که امروزه می‌توان به صورت دقیق محل مورد نیاز را تعیین و سپس رادیوتراپی را انجام داد. استفاده از این روش سایر اعضای بدن را کم‌تر در معرض اشعه رادیوتراپی قرار می‌دهد و در نتیجه عوارض ناشی از آن کاهش می‌یابد.

این متخصص کلینیکال آنکولوژی ادامه داد: در این کارگاه آموزشی انجمن کلینیکال آنکولوژی به این متخصصان تکنیک‌های جدید را آموزش خواهد داد تا بتوان همزمان با پیشرفت علم، دانش همکارانمان را به روز نموده و عوارض ناشی از درمان سرطان را کاهش دهیم. این درحالی است که درمان های دارویی با اثربخشی بسیار کمتر از رادیوتراپی بدون هیچ کنترلی توسط بعضی از رشته هایی که تسلط کافی به تمامی درمان های غیرجراحی سرطان ندارند هزینه درمان را روز به روز بیشتر کرده و بار مالی آن و همچنین هزینه عوارض ناشی از آن بر دولت تحمیل می گردد و اگر اقدام موثری صورت نگیرد بزودی شیمی درمانی تمامی بودجه بهداشت را خواهد بلعید.

وی با بیان اینکه در این کارگاه به تکنیک‌های رادیوتراپی در درمان سرطان معده توجه خواهد شد، یادآور شد: سرطان معده از شایع‌ترین سرطان‌های دستگاه‌های گوارش در ایران بوده که در آقایان از شیوع بالایی برخوردار است.

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، نسبت به استفاده بی‌رویه از شیمی درمانی برای درمان سرطان‌ها در کشور هشدار داد و افزود: شیمی درمانی از روش‌های درمان غیرجراحی سرطان‌ است که متاسفانه در کشور ما به صورت بی‌رویه و در بسیاری از موارد بی مورد از آن استفاده می‌شود و این هزینه بالا مانع پیشرفت موثر رادیوتراپی در کشور شده است.

وی با بیان اینکه عدم هماهنگی بین بخشی پزشکان موجب گسترش استفاده بی‌رویه از شیمی درمانی شده است، گفت: امیدوارم وزارت بهداشت در تصمیمات خود ارایه خدمات جامع به بیماران مبتلا به سرطان را بطور جدی و عملیاتی مدنظر داشته باشد و در جهت تقویت رشته جامع رادیوتراپی آنکولوژی (کلینیکال انکولوژی) تصمیم سازی کند.