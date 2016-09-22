استان سمنان ۷۵۰۰ جانباز تقدیم اسلام و کشور کرده است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد هادی مظاهری ظهر پنجشنبه در جلسه شورای هماهنگی ایثارگران استان سمنان به میزبانی سالن مدیریت بحران استانداری ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دوران هشت سال دفاع مقدس ابراز داشت: هفته دفاع مقدس فرصت مناسبی است تا با بازخوانی خاطرات آن روزها برای نسل جدید در ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در بین جوانان گامی به جلو برداریم.

وی افزود: اگر امروز در جزیره امن زندگی می کنیم مرهون خون شهدایی هستیم که جانانه از خاک ایران حفاظت و صیانت کردند و امروز وظیفه داریم با تقدیر از خانواده های شهدا به ترویج و تبیین ارزش های دفاع مقدس بپردازیم و با تجدید بیعت چراغ راه آنها را روشن نگه داریم.

مشاور استاندار سمنان در امور ایثارگران با بیان اینکه این استان سه هزار شهید تقدیم نظام و انقلاب اسلامی کرده است، ابراز داشت: گفتمان در باب دفاع مقدس و بیان رشادت های دلیران ایران امروز یک رسالت مهم تلقی می شود که با برگزاری مراسم یادواره شهدا علاوه بر بیان خاطره و یادمان آنها، می توان جامعه را به منظور افزایش آگاهی و شناخت مردم از آن دوران مهیا کرد.

مظاهری با بیان اینکه استان سمنان هفت هزار و ۵۰۰ جانباز سرافراز در دوران دفاع مقدس دارد، تصریح کرد: این استان از نظر تعداد جانبازان دفاع مقدس در جایگاه دوم کشور است که امروز پاسداشت دلاوری های آنها و تجلیل از آنها یک وظیفه ملی محسوب می شود.

وی افزود: فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه برگرفته از رشادت های اهل بیت (ع) و به خصوص امام حسین(ع) است و همین امر سبب شد امروز نیز با رهنمودهای رهبری این فرهنگ با دفاع از حرم ائمه اطهار(ع) در جنگ تکفیری ادامه داشته باشد.

مشاور استاندار سمنان در امور ایثارگران همچنین ابراز داشت: امروز آئین تجلیل از شهدا و جانبازان در دورترین نقاط استان هم در حال برگزاری است که نشان از ارادت پاک مردمی دارد که برای پاسداشت خون شهدا سر از پا نمی شناسند لذا بر همه مدیران دستگاه های اجرایی واجب است تا با برنامه ریزی مناسب در اجرای باشکوه تر مراسم گرامیداشت هفته دفاع مقدس ساعی باشند.