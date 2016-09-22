۳۰۰۰واحد مسکونی در بافت فرسوده گچساران بازسازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا تاجگردون ظهر پنجشنبه در جلسه ستاد توانمندسازی سکونتگاه‌های غیررسمی این شهرستان اظهار داشت: طرح بازسازی سه هزار واحد مسکونی در بافت فرسوده گچساران آغاز شده و این طرح اکنون در حال اجرا است.

وی از پرداخت تسهیلات برای بازسازی واحدهای مسکونی در بافت فرسوده گچساران خبر داد و افزود: ۳۰ میلیون تومان وام با بهره جهار درصد و شش میلیون تومان به صورت بلاعوض برای نوسازی واحدهای مسکونی در بافت فرسوده این شهرستان پرداخت می‌شود.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: برای بازسازی سه هزار واحد مسکونی در بافت فرسوده گچساران همه مسئولان دستگاه‌های اجرایی و خدمات‌رسان باید تلاش و همکاری کنند تا این طرح سریع‌تر انجام شود.

تاجگردون بر تعیین تکلیف و تخریب حداقل یک هزار واحد مسکونی در بافت فرسوده گچساران تأکید کرد و گفت: تاکنون حدود ۳۰۰ واحد تخریب شده و یا در حال تخریب بوده و این تعداد باید تا شش ماه آینده به بیش ازسه برابر افزایش یابد.

وی همچنین لزوم همکاری دستگاه‌ها ی محتلف را خواستار شد و اظهار داشت: ضروری بوده از روش‌های فرهنگی و تبلیغی برای استقبال مردم از طرح نوسازی واحدهای مسکونی استفاده شود.

نماینده مردم گچساران و باشت در مجلس شورای اسلامی افزود: می‌توان یک مسابقه نقاشی با موضوع بازسازی بافت فرسوده در مناطق و محلات بافت فرسوده برگزار کرد و نقاشی‌ها و عکس‌ها را یک نمایشگاه کرد و این کار در محلات مختلف بافت فرسوده و با حضور خانواده‌ها انجام گیرد.

تاجگردون بر برگزاری جلسات توجیهی و استفاده از روش‌های فرهنگی و تبلیغی برای استقبال ساکنان بافت فرسوده گچساران جهت نوسازی منازل مسکونی خود تأکید کرد.

وی با بیان اینکه ضروری بوده که نمای محلات بافت فرسوده مانند محله سادات، رادک تغییر یابد و زیباسازی این محلات در دستور کار قرار گیرد، عنوان کرد: کوچه‌ها و معابر محله سادات سنگ فرش شود.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی بر ارائه خدمات درمانی، فرهنگی، اجتماعی در محلات سادات، رادک وسایر بافت های فرسوده شهرگچساران تأکید کرد.