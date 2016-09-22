تامین زمین برای ساخت مدرسه توسط فرمانداران پیگیری شود

به گزارش خبرنگار مهر، گودرز امیری پیش از ظهر پنج شنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش اظهار داشت: باید از انرژی نوین و انرژی خورشیدی بیشتر استفاده کرد و بهره گیری از انرزی های نو؛ راندمان افزایش می یابد و هزینه ها به طور چشمگیر کاهش پیدا خواهد کرد.

وی در ادامه افزود: اراضی دارای تغییر کاربری هستند شناسایی و با شهرداری و مالکین رایزنی های لازم صورت بپذیرد تا پتانسیلی که دارند از بین نرود.

معاون استاندار چهارمحال و بختیاری خاطر نشان کرد: تامین زمین برای مدرسه سازی از طریق جلسات شورای آموزش و پرورش استاندار توسط فرمانداران پیگیری شود.

امیری تاکید کرد: پروانه ساختمان مدارس رایگان در قانون بودجه حذف شده است و در صورت ساخت و ساز هر گونه پیامد بر عهده مدیر خواهد بود.

وی بیان کرد: واحدهای حقوقی در سطح آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری، باید اسناد تک برگی اراضی آموزش و پرورش را اخذ کنند.

وی تاکید کرد: امسال جشنواره خیرین مدرسه ساز برگزار شود به سبب اینکه در سطح ملی و استانی تاثیر خوب و مطلوب داشته است.