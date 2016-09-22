به گزارش خبرنگار مهر، علی ضمیری کامل ظهر پنج شنبه در بازدید وضعیت مجموعه ورزشی ملت همدان با گرامیداشت یاد و خاطره شهید شمسی‌پور اظهار داشت: این شهید بزرگوار حق بسیار زیادی به گردن ورزش استان همدان دارد و سالیان سال برای موفقیت رشته های ورزشی استان تلاش کرد و در عرصه فرهنگی نیز یکی از تاثیرگذارترین و فعال ترین افراد ورزشی استان همدان بود.

وی گفت: همزمان با هفته دفاع مقدس و به منظور گرامیداشت یاد و خاطره این شهید طی مراسمی مجموعه ورزشی ملت همدان به نام سردار شهید علیرضا شمسی‌پور تغییر نام می‌دهد.

ضمیری کامل با اشاره به اینکه مراسم نامگذاری این مجموعه با حضور خانواده این شهید و جمعی از مدیران و مسئولان استانی برگزار می شود، افزود: از جامعه ورزش استان به خصوص اهالی دوچرخه سواری، فوتبال و تیراندازی که شهید شمسی پور خدمات ارزنده ای در این رشته ها داشته است برای شرکت در این مراسم دعوت شده است.

وی با بیان اینکه نامگذاری مجموعه های ورزشی به نام شهدا در الگوسازی برای ورزشکاران و جوانان اثر مثبتی خواهد داشت، گفت: یکی از مولفه های تاثیرگذار در حفظ مقام شامخ شهدا و گرامیداشت و پاسداشت دلاوری ها و ایستادگی های این افراد به تصاویری معطوف می شود که با تعبیه و استقرار آن در سطح شهر ومجموعه های ورزشی پر تردد یاد و خاطره این بزرگ مردان زنده نگه داشته می شود.

معاون توسعه ورزشی اداره کل ورزش و جوانان استان همدان به برنامه ریزی برای رونمایی از تابلو شهید شمسی پور اشاره کرد و گفت: پیش از این رویداد درراستای گرامیداشت یاد و خاطره شهید شمسی پور بازی دوستانه فوتبال بین تیمهای یاران شمسی پور و منتخب خبرنگاران در مجموعه ورزشی ملت برگزار خواهد شد.