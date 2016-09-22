به گزارش خبرنگار مهر، امیر مهدی مددی ظهر پنجشنبه در دیدار نیروهای مسلح لرستان با نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد که به مناسبت گرامیداشت هفته دفاع مقدس انجام شد، اظهار داشت: هفته دفاع مقدس هفته ای جانانه است و ملت مظلوم ایران اسلامی در سال ۵۹ در برابر حمله ناجوانمردانه ارتش بعثی ها با تمام توان خود ایستادگی کردند.

وی با بیان اینکه نیروهای مسلح کشور ما با درایت و رهبری امام راحل و تحت امر ولایت فقیه در هشت سال دفاع مقدس در مقابل دشمن ایستادگی کردند، گفت: بالابردن توان رزمی، دفاعی و آمادگی نیروهای مسلح برای رویارویی با دشمن همواره باید در اولویت باشد.

فرمانده لشکر ۸۴ خرم آباد با اشاره به اینکه دفاع مقدس موجب عزت و سربلندی ملت ایران در دنیا شده است، افزود: حکومت های دیکتاتوری بی کفایت دیگر جایگاهی ندارند.

امیر مددی اضافه کرد: در روز هفتم جنگ تحمیلی صدام حسین اعلام آمادگی آتش بس کرد و می دانست که خبری از پیروزی نیست و همه مردم پای کار آمده بودند.

وی با اشاره به اینکه جنگ ما دفاع مقدس است و شهدای ما به دنبال مقام نبودند، افزود: ما برای خاک و زمین جنگ نکردیم بلکه برای اسلام و دفاع از آن جنگیدیم.

فرمانده لشکر ۸۴ خرم آباد به وحدت نیروهای مسلح اشاره کرد و اظهار داشت: عملیات های بزرگی در سال های ۶۰ و ۶۱ صورت گرفت و باعث شد حصر آبادان شکسته شود.

امیر مددی با اشاره به اینکه هشت سال ملت ما از کشور خود دفاع کردند و زیر بار سلطه استکبار نرفتند، عنوان کرد: امروز این عزت و سربلندی ما از همان هشت سال دفاع مقدس است.

وی با اشاره به اینکه امروز به واسطه این عزت و سربلندی ایران به پیشرفت های مهمی در فناورهای جدید، تجهیزات ساخته داخلی و توان موشکی بالایی دست یافته است، افزود: امروز موشک های پیشرفته کشورمان لرزه به اندام رژیم صهیونیستی انداخته و سران رژیم صهیونیستی می دانند که هرزمان جمهوری اسلامی ایران اراده کند چیزی از صهیونیست باقی نمی ماند.

فرمانده لشکر ۸۴ خرم آباد به توان نیروهای مسلح کشورمان در تامین امنیت مرزهای داخلی و تامین امنیت منطقه اشاره کرد و افزود: امروز نیروی دریایی کشورمان یک نیروی راهبردی نه تنها در سطح خلیج فارس بلکه در سطح بین المللی حضور پیدا می کنند و امنیت را برای مردم منطقه تامین کرده است.

امیر مددی با بیان اینکه اگر امروز اگر ذلت، اشک، گریه بیچارگی و فلاکت سربازهای آمریکایی در آب های کشورمان را شاهد هستیم این نشانه قدرت نیروی دریایی مااست که توانسته دشمن را مهار کند واین عزت و افتخار خیلی با ارزش است.

فرمانده لشکر ۸۴ خرم آباد با اشاره به اینکه نیروهای مسلح ما با قدرت و آماده تر از هرروز تحت فرماندهی مقام معظم رهبری آماده دستور هستند، تصریح کرد: نیروهای مسلح ما آماده هستند که از اسلام دفاع کنند و همچین نیروهای ما آماده تر از هر روز انجام وظیفه می کنند.