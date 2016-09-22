اعزام هنرمندان به اروپا،آسیاو آفریقا/اعلام برنامه های یادروز حافظ

به گزارش خبرنگار مهر، بهزاد مریدی عصر پنجشنبه در نشستی پیرامون عملکرد فرهنگ و ارشاد اسلامی در دوسال گذشته در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر مبنی بر نحوه اعزام گروه های هنری به دیگر کشورها، گفت: در دوسال گذشته بر اساس وعده ای که داده شد در موضوع تبادل های فرهنگی و هنری میان ایران و دیگر کشورها اعزام گروه های موسیقی سنتی و مقامی استان فارس در قالب ۶ گروه به کشورهای آفریقای جنوبی، ایتالیا، ترکمنستان و روسیه انجام گرفت. این درحالیست که پس از ماه های محرم و صفر در قالب گروه های موسیقی، هنرهای تجسمی و نقاشی سه گروه به کشورهای بنگلادش، اتریش و آلمان در اولویت برنامه های اعرام هنرمندان توسط فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس قرار دارد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس پیرامون برنامه های گرامیداشت ۲۰ مهر، یادروز حافظ در سالن غزل فرهنگ و ارشاد اسلامی به تشریح این برنامه ها پرداخت و گفت: از آنجا که امسال بزرگداشت یادروز حافظ با دهه نخست ماه محرم و سوگواری های سیدالشهدا(ع) قرین گشته، به دلیل اینکه برنامه های یادروز حافظ از ۱۹ تا ۲۱ مهرماه برگزار می شد این برنامه ها با تغییر زمانی روبه رو شد.

«روضه خلدبرین» در گرامیداشت مولانا و حافظ

بهزاد مریدی با اشاره به ریشه های عرفانی و اسلامی مولانا جلال الدین بلخی و لسان الغیب شیرازی متاثر از ادب و فرهنگ ایرانی است امسال روز ۸ مهرماه برنامه ای بدین منظور در جوار آرامگاه حافظ با عنوان «روضه خلدبرین» با حضور علاقه مندان به ادبیات و فرهنگ ایرانی اسلامی برگزار خواهد شد که حاوی سخنرانی ها، اجرای موسیقی و شعرخوانی است. این برنامه از ساعت ۱۸ و سی دقیقه آغاز و به مدت ۲ ساعت به طول خواهد انجامید.

وی به برنامه ای به مناسبت یادروز حافظ در نگارخانه وصال شیراز اشاره کرد و گفت: گروهی از هنرمندان معاصر ایران در این گالری حضور خواهند یافت که در قالب هنر به خلق اثر می زنند.

مریدی بخش دیگری از برنامه های یادروز حافظ را برگزاری «هنر ناگهانی» در گذر هنر شیراز عنوان کرد و افزود: این برنامه ظرف روزهای ۸ و ۹ مهرماه همزمان با برنامه های یادروز حافظ برگزار می شود.

این مقام فرهنگی فارس به برنامه روز ۹ مهرماه در بزرگداشت حافظ اشاره کرد و افزود: در این روز به جای ۲۰ مهرماه بازدید رایگان با همکاری سازمان میراث فرهنگی برای مردم میسر خواهد شد.

«مشق خواجه شیراز» و همایش «حافظ و معنویت» در جوار آرامگاه لسان الغیب

مریدی ادامه برنامه های گرامیداشت حافظ را ۱۷ مهرماه جاری دانست و گفت: در ادامه برنامه های این گرامیداشت با همکاری انجمن خوشنویسان فارس «مشق خواجه شیراز» بعد از نماز مغرب و عشا در جوار آرامگاه حافظ برگزار می شود. این برنامه همچنین حاوی آیین های شعرخوانی توسط انجمن ادبی دوستداران حافظ است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد فارس از برگزاری همایش «حافظ و معنویت» در صبح ۱۸ مهر خبر داد و یادآور شد: مانند هرسال به همت مرکز حافظ شناسی و دبیری پروفسور کاووس حسن لی همایشی با حضور حافظ پژوهان و فعالان ادبی و فرهنگی در مرکز اسناد و کتابخانه ملی فارس برگزار خواهد شد.

وی به برنامه های هفته گرامیداشت دفاع مقدس هم اشاره کرد و افزود: همزمان با برنامه های پاسداشت جنگ تحمیلی، ۷ مهرماه ساعت ۱۸ و سی دقیقه نشست و همایش شکست حصر آبادان با عنوان «یاد آسمان» برگزار می شود.