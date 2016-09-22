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۱ مهر ۱۳۹۵، ۱۵:۴۸

بشار اسد در گفتگو با آسوشیتدپرس:

آمریکا خواهان پایان درگیری‌ها در سوریه نیست و از داعش حمایت میکند

آمریکا خواهان پایان درگیری‌ها در سوریه نیست و از داعش حمایت میکند

رئیس جمهوری سوریه در گفتگو با یک رسانه آمریکایی اعلام کرد: آمریکا همچنان داعش و جبهه النصره را یک برگ برنده برای خود می داند و به همین دلیل هیچ تمایلی به پایان درگیری ها در سوریه ندارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، «بشار اسد» رئیس جمهوری سوریه در گفتگو با «آسوشیتدپرس» اعلام کرد: ایالات متحده آمریکا هیچگاه خواهان پایان جنگ و خونریزی در سوریه نبوده و نیست.

بر اساس این گزارش، وی افزود: آمریکایی ها همچنان به جبهه النصره و داعش به عنوان برگ برنده خود نگاه می کنند و به همین دلیل به دنبال پایان جنگ در سوریه نیستند.

رئیس جمهوری سوریه در ادامه با اشاره به توافق آتش بس میان آمریکا و روسیه اظهار داشت: دمشق بارها آمادگی خود برای پایبندی به این توافق را اعلام کرد اما آمریکا، عربستان و ترکیه هیچ پایبندی به آتش بس در سوریه ندارند.

بشار اسد با بیان اینکه آمریکا هیچ صداقتی برای جلوگیری از اقدامات خشونت آمیز در سوریه ندارد، گفت: آمریکا برای مبارزه با داعش و جبهه النصره از اراده کافی برخوردار نیست، زیرا گمان می کند که می تواند از این دو گروه تروریستی برای پیاده سازی پروژه های خود در سوریه بهره برداری کند.

وی همچنین اظهار داشت: گمان نمی کنم که آمریکا آمادگی پیوستن به روسیه در مبارزه با داعش در سوریه را داشته باشد.

بشار اسد همچنین با اشاره به حمله مسلحانه اخیر به کاروان کمک های بشردوستانه در حلب، تصریح کرد: ما به کاروان کمک های بشردوستانه حمله نکردیم، چراکه هیچ سودی از این اقدام نصیب ما نمی شُد.

وی در همین ارتباط افزود: اگر ما به این کاروان حمله می کردیم، خدمت بزرگی را به تکفیریها انجام داده بودیم. دولت سوریه از نظر اخلاقی و انسانی خود را پایبند به تسهیل روند رسیدن کمک های بشردوستانه به مردم آسیب دیده می داند.

بشار اسد در واکنش به اتهامات آمریکا مبنی بر استفاده ارتش سوریه از تسلیحات شیمیایی، گفت: اگر ما از تسلیحات شیمیایی استفاده کردیم، چرا از طرف های بین المللی خواستیم تا در این خصوص تحقیقات خود را آغاز کنند؟ ما سلاح های خود را تنها علیه تکفیریها به کار می گیریم نه کشتار غیرنظامیان.

وی همچنین یادآور شد: تنها کشورهایی که از تروریست های تکفیری به صورت مستقیم حمایت می کنند، از زمان پایان بحران سوریه اطلاع دارند، زیرا فقط آنها می دانند که چه زمانی قرار است حمایتهای مخربشان از تروریستها به اتمام برسد.

کد مطلب 3776082

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    نظرات

    • حامی صلح ۱۶:۳۶ - ۱۳۹۵/۰۷/۰۱
      0 0
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      متاسفانه این وظیفه کشورهای منطقه هست که هر کشوری منافع خودش را ازین جنگ کنار گذاشته و سعی کند صلح برقرار شود ، نمی توان از کشورهایی که خارج از منطقه هستند درخواست کمک کرد. مثلا عربستان می تواند تاثیر گذاری روی نیروهای خودش را داشته باشد. این درگیری نباید ادامه پیدا کند چون کم کم همه خاور میانه اوضاعش غیر قابل کنترل می شود.
    • دوست ۰۶:۴۰ - ۱۳۹۵/۰۷/۰۲
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      با وضعیت فعلی کلا گفتگو هم فایده ای ندارد چه برسد به آتش بس

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