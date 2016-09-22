به گزارش خبرگزاری مهر، «بشار اسد» رئیس جمهوری سوریه در گفتگو با «آسوشیتدپرس» اعلام کرد: ایالات متحده آمریکا هیچگاه خواهان پایان جنگ و خونریزی در سوریه نبوده و نیست.

بر اساس این گزارش، وی افزود: آمریکایی ها همچنان به جبهه النصره و داعش به عنوان برگ برنده خود نگاه می کنند و به همین دلیل به دنبال پایان جنگ در سوریه نیستند.

رئیس جمهوری سوریه در ادامه با اشاره به توافق آتش بس میان آمریکا و روسیه اظهار داشت: دمشق بارها آمادگی خود برای پایبندی به این توافق را اعلام کرد اما آمریکا، عربستان و ترکیه هیچ پایبندی به آتش بس در سوریه ندارند.

بشار اسد با بیان اینکه آمریکا هیچ صداقتی برای جلوگیری از اقدامات خشونت آمیز در سوریه ندارد، گفت: آمریکا برای مبارزه با داعش و جبهه النصره از اراده کافی برخوردار نیست، زیرا گمان می کند که می تواند از این دو گروه تروریستی برای پیاده سازی پروژه های خود در سوریه بهره برداری کند.

وی همچنین اظهار داشت: گمان نمی کنم که آمریکا آمادگی پیوستن به روسیه در مبارزه با داعش در سوریه را داشته باشد.

بشار اسد همچنین با اشاره به حمله مسلحانه اخیر به کاروان کمک های بشردوستانه در حلب، تصریح کرد: ما به کاروان کمک های بشردوستانه حمله نکردیم، چراکه هیچ سودی از این اقدام نصیب ما نمی شُد.

وی در همین ارتباط افزود: اگر ما به این کاروان حمله می کردیم، خدمت بزرگی را به تکفیریها انجام داده بودیم. دولت سوریه از نظر اخلاقی و انسانی خود را پایبند به تسهیل روند رسیدن کمک های بشردوستانه به مردم آسیب دیده می داند.

بشار اسد در واکنش به اتهامات آمریکا مبنی بر استفاده ارتش سوریه از تسلیحات شیمیایی، گفت: اگر ما از تسلیحات شیمیایی استفاده کردیم، چرا از طرف های بین المللی خواستیم تا در این خصوص تحقیقات خود را آغاز کنند؟ ما سلاح های خود را تنها علیه تکفیریها به کار می گیریم نه کشتار غیرنظامیان.

وی همچنین یادآور شد: تنها کشورهایی که از تروریست های تکفیری به صورت مستقیم حمایت می کنند، از زمان پایان بحران سوریه اطلاع دارند، زیرا فقط آنها می دانند که چه زمانی قرار است حمایتهای مخربشان از تروریستها به اتمام برسد.